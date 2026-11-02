Hradecký rozhlas čeká stávka. Jeho tvůrci zvou veřejnost před budovu

Posluchači Českého rozhlasu Hradec Králové v úterý uslyší jiný program, než na jaký jsou zvyklí. Podle jednoho z organizátorů protestu Tomáše Peterky se do stávky zapojí téměř všichni rozhlasoví tvůrci a herci na stanici. Jejich běžnou práci ve vysílání nahradí centrálně připravený program.
„O program ani strategické informace ale posluchači nepřijdou, vysílání bude plně zajištěno centrálně z Prahy,“ řekl Tomáš Peterka redakci Hradecké Drbny. Ke stávce se připojí také kolegové z České televize.
Stávku pořádá Veřejnoprávně – iniciativa pracovnic a pracovníků České televize a Českého rozhlasu za nezávislá média veřejné služby.
Pracovníci obou médií nesouhlasí s navrhovanou změnou jejich financování ani se způsobem, jakým ji vláda prosazuje. Obávají se, že financování přímo ze státního rozpočtu posílí závislost České televize a Českého rozhlasu na politickém rozhodování.
„Současná podoba návrhu ohrožuje nezávislost ČT a ČRo. Jsme připraveni ji hájit,“ uvádějí organizátoři v pozvánce.
Veřejnost se sejde v 16:36
Součástí protestního dne bude odpolední shromáždění na Tylově nábřeží před budovou Českého rozhlasu. Začne v úterý 3. listopadu v 16:36.
„Na happeningu vystoupí osobnosti napříč společenským životem,“ sdělil Tomáš Peterka.
Čas shromáždění odkazuje na sobotní sněmovní hlasování ve 4:36 ráno, při kterém návrh na změnu financování prošel prvním čtením. Stejnou symboliku mělo i předchozí hradecké setkání.
Navážou na studenty i shromáždění před Aldisem
Podpora veřejnoprávních médií přivedla Hradečany do ulic i minulý týden. V úterý 27. října se před Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové sešly téměř dvě stovky studentů, akademiků a dalších účastníků. Organizátoři akci připravili za necelých 48 hodin. Lidé vyráběli transparenty, skládali papírové večerníčkovské čepičky a podepisovali petici.
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O den později následovalo shromáždění před Aldisem, kde sídlí regionální redakce České televize. Podle odhadu na místo dorazilo přibližně tři sta lidí. Promluvili k nim například ředitel hradeckého a pardubického rozhlasu Jiří Kánský nebo herec Klicperova divadla Jiří Zapletal. Právě tam Tomáš Peterka oznámil připravovanou stávku a pozval účastníky na listopadové setkání před rozhlasem.
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