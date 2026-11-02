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Hradecký rozhlas čeká stávka. Jeho tvůrci zvou veřejnost před budovu

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Téměř všichni rozhlasoví tvůrci a herci z Českého rozhlasu Hradec Králové se v úterý 3. listopadu zapojí do stávky. Odpoledne pak na Tylově nábřeží proběhne shromáždění na podporu České televize a Českého rozhlasu, ke kterému se může připojit veřejnost.
Hradecký rozhlas čeká stávka. Jeho tvůrci zvou veřejnost před budovu

Hradecký rozhlas čeká stávka. Jeho tvůrci zvou veřejnost před budovu

Zdroj: Markéta Hamerníková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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