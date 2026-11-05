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EU vyhlíží nové členy: 5 zásadních bodů ze zprávy o rozšíření

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Výroční zpráva Evropské komise o pokroku kandidátských zemí na jejich cestě do EU tentokrát ukazuje, že rozšíření je opravdu blízko. Zároveň je jasně vidět dělící linie mezi „premianty“ a „potížisty“.
postupná integrace, rozšíření EU, západní Balkán, Ukrajina

postupná integrace, rozšíření EU, západní Balkán, Ukrajina

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.11.2026 11:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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