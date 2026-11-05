EU slibuje méně regulací, přesto chystá nové návrhy. Co plánuje Evropská komise na rok 2027?

Evropská komise chce v příštím roce méně regulovat, zároveň ale chystá několik nových iniciativ. Vedle důrazu na konkurenceschopnost a zjednodušování pravidel plánuje nové návrhy v oblasti bydlení, migrace, digitální ekonomiky nebo ochrany přírody. Co všechno chce šéfka Komise Ursula von der Leyen a její tým v roce 2027 představit? Redakce Update EU přináší přehled hlavních plánů vycházejících z nového pracovního programu Komise.
Konkurenceschopnost
Energetický rámec pro období po roce 2030 – 1. čtvrtletí 2027 – Jednou z priorit Komise bude boj s drahými energiemi, ale i snaha splnit emisní cíle pro další dekády. Pracuje proto na novém energetickém rámci pro období po roce 2030. Unijní exekutiva prozkoumá i možnost zavedení tzv. clean heat market mechanismu (tržního mechanismu pro čisté teplo), který by podpořil instalaci tepelných čerpadel. Již v letošním akčním plánu pro elektrifikaci avizovala, že chce tempo jejich instalací zrychlit na 4 miliony kusů ročně. Přechod na tepelná čerpadla má domácnosti učinit odolnějšími vůči cenovým šokům na trzích s fosilními palivy.
Balíček pro zjednodušení a konkurenceschopnost bank – 1. čtvrtletí 2027 – Návrh má být jedním z kroků k dokončení Unie úspor a investic, která má lépe propojit finanční trhy členských států EU a úspor obyvatel nasměrovat do investic. Balíček má bankovnímu sektoru přinést zjednodušení právního rámce. Lze očekávat, že Komise naváže na své červencové sdělení o Konkurenceschopnosti bankovního sektoru, kde jako hlavní problémy evropského bankovního sektoru jmenovala jeho fragmentaci, slabou implementaci mezinárodních standardů a komplexní evropské regulace.
Balíček zjednodušení pro dopravu – 1. čtvrtletí 2027 – tato legislativa bude vycházet ze širší snahy EU o snížení administrativní zátěže velkých podniků o 25 % a malých a středních firem až o 35 %. Na konci října Komise spustila veřejnou konzultaci, která mapuje hlavní překážky v silniční nákladní i osobní dopravě. Výsledky pak zohlední ve svém návrhu. Už teď je však téměř jisté, že se balíček zaměří na digitalizaci dokumentů (licencí, povolení, osvědčení atd.), cílenější kontroly dopravců (aby se neduplikovaly), flexibilní školení řidičů nebo efektivnější výměnu informací z registrů mezi kontrolními orgány.
Revize pravidel RefuelEU Aviation – 2. čtvrtletí 2027 – Evropská komise plánuje upravit pravidla pro udržitelná letecká paliva, která stanovuje nařízení RefuelEU Aviation. To je součástí balíčku Fit for 55 a jeho cílem je postupně zvyšovat podíl udržitelných paliv v letecké dopravě a omezovat její emise.
Balíček digitální transformace, zjednodušení a autorských práv – 2. čtvrtletí 2027 – Dalším cílem je i rozvoj unijních kapacit na poli umělé inteligence. Nejvíce chce její potenciál rozvíjet v pěti hlavních průmyslových oblastech: zdravotnictví, dopravě, zemědělství a potravinářství, pokročilé výrobě i obraně a vesmíru. Posílit adaptaci na technologický rozvoj chce Komise i skrze přezkoumání cílů Digitální dekády. Dále uvádí, že bude pracovat na využití potenciálu AI pro kulturu a kreativní sektory, ale zároveň chránit lidskou kreativitu a propagovat etické využívání umělé inteligence.
Urychlení povolovacích procesů – 3. čtvrtletí 2027 – Má jít o legislativní návrh, který se zaměří především na projekty ve strategickém zájmu EU. Půjde o oblasti, jako jsou doprava, bydlení a digitál. Komise chce také pokračovat v předkládání tzv. omnibusů, tedy zjednodušovacích balíčků.
Prevence bariér na jednotném trhu – 3. čtvrtletí 2027 – Se zjednodušováním legislativy se úzce pojí i zajištění správného fungování jednotného trhu. Komise uvádí, že se zaměří zejména na tzv. územní omezení dodávek. Jde o praktiky ze strany výrobců a dodavatelů, které omezují možnosti obchodníků a distributorů nakupovat zboží v jedné zemi EU a následně ho prodávat v jiné. Podle unijní exekutivy tak potlačují konkurenci a způsobují významné rozdíly v cenách zboží napříč Evropou.
Pakt o gold-platingu – Se členskými státy chce Komise uzavřít dohodu, jejímž cílem má být prevence nadbytečných právních úprav vzniklých při transpozici evropského práva členskými státy. Součástí má být i mechanismus pod hlavičkou Evropského semestru, který má státy vést k odstraňování existujícího gold-platingu a jeho negativních dopadů. Komise již letos vydala příručku pro modernizaci evropských právních předpisů, ve které nutnost bojovat s gold-platingem pojmenovala.
Evropská korporace pro kritické suroviny – Na podporu konkurenceschopnosti strategických sektorů Komise avizuje založení korporace, která má koordinovat nákupy a zásoby kritických surovin. Ty jsou důležité pro automobilový a obranný průmysl a výrobu baterií, čipů a čistých technologií. Má úzce spolupracovat s Centrem pro kritické suroviny, jehož vznik Komise plánovala na letošek.
Sociální agenda
„Právo zůstat” (Right to Stay) – 1. čtvrtletí 2027 – nelegislativní iniciativa zaměřená na řešení demografických a ekonomických výzev evropských regionů a podporu občanů, kteří chtějí budovat budoucnost v místě svého původu. Komise začala strategii připravovat již v květnu letošního roku. Jejím cílem je, aby lidé měli možnost žít a rozvíjet se v místě, které považují za svůj domov. Princip reaguje na skutečnost, že lidé, zejména mladí a kvalifikovaní pracovníci, často odcházejí do velkých měst nebo ekonomicky silnějších oblastí, protože ve svém regionu nenacházejí odpovídající zaměstnání, vzdělání nebo služby. Nejde tedy o nové vymahatelné právo, spíše jako o politický princip a strategii územního rozvoje.
Balíček na zjednodušení v oblasti bydlení – 2. čtvrtletí 2027 – legislativní návrh zaměřený na snížení administrativní zátěže a usnadnění výstavby a renovací bytů. Naváže na Evropský plán dostupného bydlení z prosince 2025, mezi jehož pilíře patří také podpora provádění reforem a ochrana zranitelných lidí. Komise v rámci iniciativy posoudí, jak unijní právní předpisy ovlivňují nabídku a cenovou dostupnost bydlení, a navrhne možnosti jejich zjednodušení.
Evropská dohoda o péči (European Care Deal) – 2. čtvrtletí 2027 – nelegislativní iniciativa na podporu dostupných a kvalitních pečovatelských služeb, snížení nedostatku pracovníků a zlepšení jejich profesních podmínek. V současnosti téměř polovina lidí ve věku 65 let a více, kteří potřebují péči, nedostává potřebnou pomoc. Více než 50 milionů Evropanů, především žen, přitom pečuje o své příbuzné nebo přátele, často s minimální podporou. Komise chce proto posílit dostupnost péče a zlepšit pracovní i kariérní podmínky lidí v pečovatelském sektoru.
Záruka dovedností (Skills Guarantee) – 3. čtvrtletí 2027 – nelegislativní iniciativa na podporu rekvalifikace a školení pracovníků pro strategická a rostoucí odvětví. Program pomůže zaměstnancům při přechodu na nová pracovní místa prostřednictvím školení, vzdělávání na pracovišti a podpory při hledání zaměstnání. Součástí iniciativy je také podpora mladých lidí při řešení výzev, které na trh práce přináší umělá inteligence.
Aliance evropských univerzit 2.0. – 4. čtvrtletí 2027 – Komise podpoří novou fázi spolupráce mezi univerzitami s cílem posílit inovace a evropskou konkurenceschopnost. Aliance sdružuje téměř 650 vysokoškolských institucí z celé Evropy.
Obrana a bezpečnost
Evropský nástroj pro strategické kapacity – hlavní novou iniciativou v oblasti obrany se zřejmě stane European Instrument for Strategic Enablers/Facilitators (EISE), o kterém Ursula von der Leyen mluvila ve svém zářijovém projevu o stavu Unie.
Má jít o záruční program s rozpočtem 20 miliard eur na roky 2027 až 2030, který bude obsahovat 30% grantovou složku pro společné projekty. V podstatě jde o snahu vyplnit kritické mezery ve společné obraně a zafinancovat podpůrné prostředky, které jsou pro jednotlivé členské země finančně nebo technologicky nedostupné. Do programu se „vejdou“ protivzdušná a protiraketová obrana, strategická letecká přeprava, doplňování paliva za letu, vesmírné technologie, zabezpečená komunikace nebo kybernetická obrana. Jak doplňuje web EUPerspectives, úspěšné projekty musí zahrnovat minimálně tři státy plus Ukrajinu. Řídit je budou společně Evropská komise a Evropská obranná agentura. Harmonogram předložení EISE nicméně známý není.
Aktualizace vízových pravidel – 1. čtvrtletí 2027 – v oblasti vnitřní bezpečnosti má legislativní reforma evropského vízového rámceusnadnit cestování, mobilitu pracovní síly a příchod kvalifikovaných talentů do EU. V roce 2025 vydaly podle Eurostatu země EU 3,9 milionu prvních povolení k pobytu občanům ze zemí mimo EU, což představuje nárůst o 10,1 % (+355 350) ve srovnání s rokem 2024. Zároveň se jedná o nejvyšší počet udělených povolení od začátku sledování této statistiky v roce 2008.
Prüm International – 2. čtvrtletí 2027 – zlepšit se má také mezinárodní výměna dat pro policejní spolupráci. Nová legislativa má posílit výměnu informací mezi policejními orgány, a to nejen těmi unijními, ale nove také mimo EU (např. Velká Británie, Švýcarsko, kandidátské země). Systém umožní vzájemné sdílení biometrických dat (DNA, otisky prstů, profilování tváří).
Životní prostředí
Evropská vodní iniciativa – 2. čtvrtletí 2027 – Jednou z hlavních novinek bude iniciativa zaměřená na lepší hospodaření s vodními zdroji v EU. Evropská komise chce reagovat na rostoucí tlak na dostupnost vody, dlouhotrvající sucha a vlny veder. Vodu přitom vnímá nejen jako environmentální téma, ale také jako strategický zdroj důležitý pro občany, potravinovou bezpečnost a evropský průmysl.
Evropský plán pro vlny veder – 2. čtvrtletí 2027 – Komise připraví integrovaný plán, který má posílit připravenost EU na dopady extrémních teplot. Zaměří se především na ochranu nejzranitelnějších skupin obyvatel a na koordinovaný přístup napříč různými sektory. Vlny veder totiž nepředstavují pouze zdravotní riziko, ale zatěžují také zemědělství, energetiku, infrastrukturu a přírodní prostředí. Plán má být nelegislativní iniciativou.
Climate Insurance Alliance – Vedle plánu pro vlny veder chce Komise založit také Alianci pro klimatické pojištění. Jejím cílem bude řešit nedostatečné pojistné krytí škod způsobených klimatickými riziky v Evropě. Komise chce zároveň zlepšit řízení klimatických rizik napříč jednotlivými sektory. Iniciativa má reagovat na rostoucí škody způsobené extrémními projevy počasí, jako jsou povodně, sucha, vlny veder nebo lesní požáry. Konkrétní podoba aliance ani termín jejího spuštění zatím nejsou v pracovním programu upřesněny.
Revize směrnic o ochraně přírody – 3. čtvrtletí 2027 – Evropská komise plánuje přezkoumat klíčové evropské předpisy na ochranu přírody a biodiverzity. Revize se dotkne směrnice o ptácích (Birds Directive), směrnice o stanovištích (Habitats Directive) a soustavy chráněných území Natura 2000. Cílem bude posoudit, zda současný právní rámec stále účinně naplňuje své cíle a zda není potřeba jej upravit a zjednodušit.
Revize emisních standardů CO₂ pro těžká vozidla – 3. čtvrtletí 2027 – Komise plánuje přezkoumat emisní standardy pro těžká vozidla, tedy zejména nákladní automobily a další vozidla této kategorie. Cílem je pokračovat v dekarbonizaci silniční dopravy a odklonu od fosilních paliv, současně však zachovat konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu. Půjde o legislativní návrh doplněný posouzením dopadů.
Demokracie a hodnoty
Congress of Europe – u příležitosti 70 let od podpisu Římské smlouvy, k němuž došlo 25. března 1957, plánuje Evropská komise uspořádat Congress of Europe. Jeho cílem bude otevřít diskusi o budoucí podobě evropské integrace a vytvořit inspirativní vizi společné Evropy pro nastupující generaci.
European Democracy Shield – Evropská komise bude pokračovat v realizaci této iniciativy, kterou představila v listopadu 2025. Jejím hlavním cílem je posílit schopnost EU a členských států předcházet ohrožení demokratických procesů, rozpoznávat pokusy o manipulaci veřejného mínění a účinně na ně reagovat. Komise vychází z toho, že evropské demokracie čelí stále intenzivnějšímu působení dezinformací, zahraničních informačních operací a dalších forem hybridního vměšování. Situaci dále komplikuje rychlý rozvoj umělé inteligence, která usnadňuje vytváření a šíření manipulativního obsahu, včetně deepfakes a dalších forem syntetických médií.
Nařízení o politické reklamě – Komise chce revidovat nařízení o politické reklamě. Má v plánu nejprve sesbírat podněty, posoudit dosavadní pravidla a připravit jejich případné zlepšení.
Doporučení k bezpečnosti v politice – 1. čtvrtletí 2027 – Evropská komise plánuje v prvním čtvrtletí 2027 předložit doporučení zaměřené na zvýšení bezpečnosti politických kandidátů a osob zastávajících volené funkce. Reaguje tím na rostoucí počet výhrůžek, útoků, zastrašování a dalších forem násilí vůči politikům, které souvisejí mimo jiné s prohlubující se polarizací společnosti a proměnou informačního prostředí.
Zvláštní pozornost bude věnována ženám působícím v politice, které jsou častěji vystaveny genderově motivovaným útokům, obtěžování a výhrůžkám. Cílem je zajistit, aby bezpečnostní rizika neomezovala možnost občanů kandidovat, vykonávat veřejné funkce a účastnit se demokratického života.
Doporučení k zákazu konverzních praktik – 2. čtvrtletí 2027 – Evropská komise plánuje vyzvat členské státy k zákazu takzvaných konverzních praktik. Jde o postupy a zásahy zaměřené na změnu, potlačení nebo potlačování sexuální orientace, genderové identity či genderového projevu LGBTQ+ osob. Podle Komise tyto praktiky nemají místo v Evropské unii, neboť jsou spojeny s diskriminací a mohou mít závažné negativní dopady na důstojnost, osobní integritu a psychické zdraví dotčených osob. Komise navazuje na úspěšnou evropskou občanskou iniciativu, která vyzvala k předložení závazného evropského právního předpisu zakazujícího tyto praktiky ve všech členských státech.
Globální Evropa
Pakt odstrašení – nejdůležitější novinkou v oblasti globálního působení EU se může stát speciální geoekonomický Pakt odstrašení. Jak popisuje web Rapporteur, má jít o pokus omezit schopnost Číny vyvíjet nátlak na EU. O „pakt“ se jedná proto, že Unie na to nebude sama – společně s Kanadou, Japonskem a dalšími spojenci už se snaží snížit svou závislost na Číně. Peking dominuje globálním dodávkám kritických minerálů a dalších strategických komodit, což spojence dostalo do zranitelné situace. Iniciativa Paktu odstrašení zatím nemá jasný harmonogram vzniku, možná půjde spíše o neoficiální spojenectví. Je však pravděpodobné, že naváže na tzv. diverzifikační nástroj, který má pomoct snížit rizikové závislosti a ochránit ekono