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Tenhle šátek nosí Španělky po 70 úplně běžně, ale Češky se ho bojí. Přitom vizuálně ubere 10 let

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Leží složený v šuplíku ve spoustě českých domácností a většinou tam i zůstane. Ve Španělsku ho přitom ženy berou do ruky stejně samozřejmě jako kabelku, a to bez ohledu na to, kolik jim je. Rozdíl, který udělá u obličeje, poznáte v zrcadle během pár vteřin.
Tenhle šátek nosí Španělky po 70 úplně běžně, ale Češky se ho bojí. Přitom vizuálně ubere 10 let

Tenhle šátek nosí Španělky po 70 úplně běžně, ale Češky se ho bojí. Přitom vizuálně ubere 10 let

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

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