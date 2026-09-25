Tenhle šátek nosí Španělky po 70 úplně běžně, ale Češky se ho bojí. Přitom vizuálně ubere 10 let

Leží složený v šuplíku ve spoustě českých domácností a většinou tam i zůstane. Ve Španělsku ho přitom ženy berou do ruky stejně samozřejmě jako kabelku, a to bez ohledu na to, kolik jim je. Rozdíl, který udělá u obličeje, poznáte v zrcadle během pár vteřin.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Deset let žádný kus látky nesundá doopravdy a s plastickým chirurgem se měřit nemůže. Za tím efektem ale stojí jednoduchý princip, který funguje v každém věku a nestojí skoro nic. Řeč je o hedvábném šátku uvázaném kolem krku.
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Obličej nikdy nevnímáme sám o sobě. Oko ho čte společně s tím, co ho obklopuje, takže barva u krku funguje podobně jako rám kolem obrazu. Tmavé odstíny světlo pohlcují, zatímco světlé a teplé ho odrážejí zpátky nahoru k tváři.
Právě proto dělá černý rolák pod bradou takovou neplechu. Stíny pod očima a jemné linky kolem úst vystoupí víc, než by musely, a výraz působí unaveně. S přibývajícími roky pleť navíc ztrácí část pigmentu, takže kontrast mezi tmavou látkou a obličejem je ostřejší než dřív.
Černé kalhoty, sukni ani kabát přitom nikam vyhazovat nemusíte. Stačí, když se u krku objeví něco světlejšího.
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Šátek má u obličeje fungovat jako zdroj světla. Dobře to umí korálová, meruňková, levandulová, smaragdová nebo krémová, tedy odstíny, které českému oku připadají odvážné, ale ve španělských šatnících jsou naprosto běžné.
Hádat přitom nemusíte. Postavte se k oknu, přikládejte si postupně ke krku dva nebo tři šátky a v zrcadle sledujte hlavně svou pleť. U jednoho odstínu zmatní, u jiného se rozjasní a oči najednou vypadají otevřeněji.
Foto: Unsplash.com Kde se to nejčastěji pokazí
Nejčastější chybou je utažený uzel těsně pod bradou. Krk se tím opticky zkrátí a brada se přiblíží k ramenům, takže výsledek roky spíš přidá. Uzel proto posuňte níž a konce nechte volně padat dolů, protože vytvoří svislou linii.
Druhá věc je materiál. Hedvábí a satén splývají, drží tvar uzlu a jemně odrážejí světlo, zatímco tuhá nepoddajná látka udělá u krku hranatý chuchvalec.
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Třetí past je souboj vzorů. Když má svršek výrazný potisk, pere se se šátkem a vyhraje zmatek. Na jednoduchém tričku nebo košili naopak výrazný vzor vynikne.
Jak ho nosit, aby to nepůsobilo jako kostým
Nejjednodušší cesta vede pod límeček. Šátek podvlečte pod límec halenky a cípy nechte volně viset, nebo je uvažte ve stylu dámské kravaty. „Je ideálním doplňkem k úplně jednoduchým outfitům, pokud je toužíte rozzářit,“ uvedla pro Marianne.cz módní návrhářka Zuzana Kubíčková.
Kdo chce něco výraznějšího, může šátek obtočit kolem krku nad límečkem a zavázat ho na mašli. Španělky ho navíc nosí i mimo krk, třeba ve vlasech kolem culíku, přivázaný k uchu kabelky nebo protažený místo pásku.
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A nepotřebujete kvůli tomu nic drahého. Klidně začněte tím, co už doma máte, třeba šátkem po mamince, který jste roky nevěděly, kam zařadit.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.vlasta.cz/krasa/barevna-paleta-pro-zeny-po-60/, https://www.nespechej.cz/clanky/vyhlasujeme-nejlichotivejsi-barvu-pro-zeny-nad-60-let-omladi-o-nekolik-let-a-nabije-pozitivni-energii-20260223-7106.html, https://www.marianne.cz/moda/satek-navrharka-zuzana-kubickova-radi-jak-ho-nosit-7a440, https://www.nespechej.cz/clanky/toto-je-nejhorsi-barva-obleceni-pro-zeny-pro-padesatce-ceske-seniorky-ji-nosi-porad-20260809-9737.html, https://www.privatemoda.com/como-colocar-un-panuelo-de-seda-en-el-cuello-para-iluminar-la-cara-y-disimular-arrugas/, https://theobjective.com/lifestyle/moda/2026-08-18/el-panuelo-sera-el-accesorio-del-otono-2026-y-hay-una-razon-seguro-que-ya-tienes-uno-en-casa/, https://www.elcorteingles.es/contenidos/moda-y-accesorios/panuelo-cintura-cuello-tendencia/