Tuhle chybu při rozmrazování masa dělá většina Čechů. Řezníci to vidí denně, a tak radši mlčí

Skoro každá domácnost to zná. Kuře nebo krkovice putuje z mrazáku večer na linku, aby do rána v klidu povolila. A když se spěchá, skončí zabalená v míse s teplou vodou. Právě tenhle běžný zvyk ale patří k věcem, které lidé od masa vidí pořád dokola a moc jim nevoní.
Večer na linku, do rána hotovo? Právě tady vzniká malér
Nejčastější chyba není nic dramatického. Je to obyčejný kus masa ponechaný přes noc na kuchyňské lince nebo ponořený do teplé až horké vody, aby rozmrzl co nejrychleji.
Háček je v tom, co se přitom děje s povrchem masa. Uvnitř zůstává kus pořád zmrzlý, jenže jeho okraje se mezitím ohřejí na běžnou pokojovou teplotu. A právě ten rozdíl dělá z rychlého rozmrazování hazard.
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Mrazák totiž bakterie nezničí, jen je uspí. Jakmile se maso ohřeje, ožijí spolu s ním.
Proč se z masa v teple stává hřiště pro bakterie
Choroboplodným bakteriím se nejlíp daří zhruba mezi 4,5 a 60 °C. A přesně do tohohle rozmezí se povrch masa dostane, i když má uvnitř pořád zmrzlé jádro. Upozorňuje na to i Informační centrum bezpečnosti potravin při Ministerstvu zemědělství. Navenek přitom maso vypadá úplně v pořádku.
Riziko navíc roste s každou hodinou, kterou kus stráví mimo chlad. Kvůli teplu ale trpí i kvalita masa.
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„Takové způsoby rozmrazování jsou to nejhorší, co můžete se zmrazeným masem udělat,” uvedl pro Vitalia.cz Radek Slanec, výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa. Jde podle něj o tepelný šok, při kterém z masa uteče spousta vody i lehce stravitelných bílkovin. Výsledkem je sušší a méně chutný kus.
Lednice je pomalá, ale nejjistější
Řešení zní možná nudně, zato spolehlivě funguje. Stačí kus včas vytáhnout z mrazáku a přeložit do chladničky, kde bude pozvolna povolovat při teplotě kolem 4 až 5 °C.
Pomalé rozmrazování v chladničce při teplotě kolem 4 až 5 °C je nejbezpečnější způsob, jak maso připravit k tepelné úpravě. Ilustrační foto.
Menší balíček, třeba kuřecí prsa, bývá připravený přes noc nebo do jednoho dne, u velkého kusu nebo celého kuřete klidně počítejte se dvěma dny. Nechte ho v obalu, postavte na talíř s vyšším okrajem a dejte úplně dolů, pod ostatní potraviny. Odkapávající šťáva se tak nedostane na nic, co už nepůjde na pánev. Navíc při pomalém povolování z masa uteče méně vody, takže zůstane šťavnatější než po koupeli na lince.
Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění: Pokud tam uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí dvakrát rychleji Když opravdu spěcháte: studená voda a mikrovlnka
Když čas nemáte, pořád zbývají dvě rychlejší a přitom bezpečné cesty. Přehled najdete i v tabulce níže.
Ta první vede přes studenou vodu. Kus vložte do sáčku, který nepropustí vodu, a nechte ho ležet ve studené vodě. Tu zhruba po půlhodině vyměňte za čerstvou. Jakmile maso povolí, rovnou ho tepelně upravte.
Druhá možnost je mikrovlnka, kterou ale odborníci berou spíš jako nouzovku. Nastavte rozmrazovací režim a kus během něj párkrát obraťte. Některá místa se totiž začnou zahřívat dřív, než zbytek povolí. Co povolilo ve vodě nebo v mikrovlnce, už nevracejte mezi mražené zásoby, dokud to neupečete nebo neuvaříte.
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Metoda Doba rozmrazování Na co dát pozor Lednice (4 až 5 °C) menší balíček přes noc nebo do dne, velký kus či celé kuře dva dny nejbezpečnější metoda, kus nechte v obalu a dejte dolů pod ostatní potraviny Studená voda půlkilový balíček asi hodinu, kolem 1,5 až 2 kilogramů dvě až tři hodiny kus v sáčku nepropouštějícím vodu, tu měňte po půlhodině a maso pak hned tepelně upravte Mikrovlnka dle programu pro rozmrazování nouzové řešení, kus obracejte a hotový hned zpracujte Kdy už rozmražené maso radši vyhodit
A co když se ta chyba přece jen stane a maso proleží na lince půl dne? Když kus zůstal v běžně vytopené místnosti přes dvě hodiny, patří rovnou do koše. A pokud teplota v místnosti přesáhne 32 °C, stačí na to už jediná hodina.
Zrádné je, že závadnost nepoznáte čichem, zrakem ani ochutnáním. Mikroby, po kterých přijdou střevní potíže, maso navenek nijak neprozradí. A spolehnout se nedá ani na důkladné propečení. Živé zárodky sice v troubě většinou uhynou, jenže s jedovatými látkami, které už po sobě stihly zanechat, si horko neporadí.
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Pozor si zaslouží i šťáva odkapávající z rozmrazovaného masa. Nesmí skončit na ničem, co půjde na stůl bez dalšího vaření, třeba na ovoci, sýru nebo hotové večeři. Po práci se syrovým masem pořádně umyjte prkénko i nůž.
Zdroje: https://bezpecnostpotravin.cz/termin/rozmrazovani-potravin/, https://www.vitalia.cz/clanky/jak-spravne-rozmrazovat-maso-dva-dny-v-lednici/, https://fresh.iprima.cz/magazin/bezpecne-rozmrazovani-masa-nejcastejsi-chyby-a-jak-se-jim-vyhnout-376222, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/chyby-pri-rozmrazovani-masa-a-jak-jim-predejit/, https://www.vlasta.cz/zdravi/jak-rozmrazit-maso-lednice-mikrovlnka-voda-chyby-rizika-bakterie/