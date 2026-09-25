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Zapomeňte na 180 stupňů. Řezníci pečou vepřovou pečeni na jiné teplotě a je měkká jako máslo

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Většina lidí dá pečeni do trouby vyhřáté na 180 stupňů, nastaví časovač a spoléhá na štěstí. Výsledek bývá tuhý plátek, který se v puse mění na piliny. Přitom k záchraně...
Zapomeňte na 180 stupňů. Řezníci pečou vepřovou pečeni na jiné teplotě a je měkká jako máslo

Zapomeňte na 180 stupňů. Řezníci pečou vepřovou pečeni na jiné teplotě a je měkká jako máslo

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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