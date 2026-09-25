Zapomeňte na 180 stupňů. Řezníci pečou vepřovou pečeni na jiné teplotě a je měkká jako máslo

Většina lidí dá pečeni do trouby vyhřáté na 180 stupňů, nastaví časovač a spoléhá na štěstí. Výsledek bývá tuhý plátek, který se v puse mění na piliny. Přitom k záchraně nedělního oběda stačí jediná úprava, kterou zkušení kuchaři a řezníci používají léta. Teplota, na kterou sázejí oni, je výrazně nižší, než jaká stojí ve většině receptů.
Proč vysoká teplota pečeni ničí
Vepřová pečeně, tedy karé nebo kotleta ze hřbetu, patří k nejlibovějšímu masu vůbec. Nemá skoro žádný tuk ani vazivo, které by ji při pečení chránily. Když ji vystavíte prudkému žáru, svalová vlákna se rychle stáhnou a vytlačí z masa šťávu ven.
Za pár minut navíc snadno přeženete vnitřní teplotu a z jemného masa se stane vysušené sousto. Tučnější kusy jako krkovice podobnou chybu odpustí, protože je tuk uvnitř průběžně zvlhčuje. Libová pečeně žádnou takovou pojistku nemá. Nejčastější příčinou zkažené pečeně je právě příliš horká trouba. S kvalitou masa ani s kořením to většinou nesouvisí.
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Zkušení kuchaři troubu naopak ztlumí. Místo obvyklých 180 stupňů pečou pečeni pomalu při teplotě kolem 120 až 150 stupňů. Počítejte zhruba s hodinou pečení na každý kilogram masa, pokud troubu nastavíte na 150 stupňů. S ještě nižší teplotou se doba v troubě klidně zdvojnásobí.
Nízká teplota dělá u libového masa přesně to, co potřebujete. Maso se prohřívá pozvolna, takže hranici, za kterou začne vysychat, překročí mnohem později. Případné vazivo se navíc pomalým teplem stihne rozvolnit a šťáva zůstane tam, kam patří. Máte díky tomu velkou časovou rezervu a pečeni vytáhnete ve chvíli, kdy je uvnitř právě hotová.
Kdo má času nazbyt, může jít ještě níž. Trouba nastavená na 120 stupňů promění pečeni v lahůdku, kterou nakrájíte na tenké plátky a která chutná i druhý den nastudeno.
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Časové údaje v receptech jsou jen orientační, protože každý kus masa se peče trochu jinak. Skutečnou jistotu vám dá pouze teplota v jádru masa. U celých kusů, jako je pečeně, míří kuchaři na 63 až 70 stupňů. Jakmile teplota přeleze 71 stupňů, maso začne rychle vysychat.
Nejspolehlivějším pomocníkem je obyčejný vpichový teploměr. Zapíchněte ho do nejsilnějšího místa a dejte pozor, ať se nedotknete kosti, u ní naměříte jiné číslo než ve středu masa. Na barvu se nespoléhejte. Správně upečená vepřová pečeně může zůstat uvnitř lehce narůžovělá a je přitom hotová i bezpečná. Mleté maso a klobásy mají vyšší bezpečnou hranici, kolem 71 stupňů. Vaříte-li pro malé děti, těhotné, seniory nebo oslabené strávníky, buďte s teplotou raději opatrnější a jádro pečlivě proměřte.
O dokonale upečené pečeni rozhoduje teplota v jádru masa, kterou spolehlivě změří vpichový teploměr. Ilustrační foto.
Bezpečné vnitřní teploty shrnuje následující tabulka:
Druh masa Doporučená vnitřní teplota Vepřová pečeně (celý kus) 63 až 70 stupňů Mleté maso a klobásy kolem 71 stupňů Triky, které pečeni pomohou nejvíc Než maso poputuje do trouby, osolte ho a zprudka opečte na rozpálené pánvi ze všech stran. Povrch se zatáhne, zezlátne a získá chuť, kterou samotné pomalé pečení nedodá. Maso v pekáči nesmí plavat ve vodě. Na dno dejte jen pár lžic tekutiny a během pečení pečeni přelévejte hlavně vypečeným tukem. Jakmile maso zalijete až po okraj a přiklopíte poklicí, z pečení se rychle stane dušení. Poslední krok se opomíjí nejčastěji. Po vytažení z trouby nechte maso deset až patnáct minut odpočinout, aby se šťáva ustálila a při krájení zůstala uvnitř. Krájejte vždycky napříč vlákny, plátky pak budou křehké. Trpělivost udělá víc než vysoký žár Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění: Pokud tam uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí dvakrát rychleji
Cesta k máslově měkké pečeni je překvapivě prostá. Ztlumte troubu, dopřejte masu dost času a ohlídejte si vnitřní teplotu teploměrem. Odměnou vám bude pečeně, která se rozpadá pod nožem a zůstává šťavnatá i den po nedělním obědě.
Zdroje: https://grilrecepty.cz/clanky/teploty-veproveho-masa, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-pect-veprove-maso-v-celku-tipy-rady-odpovedi/, https://www.prozeny.cz/clanek/genialni-trik-do-kuchyne-zarucime-vam-stavnate-a-mekke-maso-a-minimum-prace-43323, https://www.kucharkaprodceru.cz/veprova-pecene-recept/, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/pomalu-pecene-maso-veprove