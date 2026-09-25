Jaké jídlo k vám sedí podle horoskopu: 12 receptů pro každé znamení

Uvařit jedno jídlo tak, aby zavládla spokojenost u celého stolu, umí pěkně potrápit. Každý strávník je totiž úplně jinde. Astrologie na to nabízí nečekaný klíč: znamení zvěrokruhu. Zvěrokruh se totiž dělí na čtyři živlové skupiny a každá z nich míří k jinému chuťovému ladění. Někoho okouzlí pálivé a exotické pokrmy, jiný nedá dopustit na sladké dobroty a další zůstává věrný sytým klasikám.
Propojení jídla a hvězd přitom není žádný moderní nápad. Traduje se, že se podle hvězd při skládání jídelníčku řídil i císař Rudolf II., známý svou zálibou v astrologii. Dnešní verzi berme s nadhledem jako hru. I tak ale dokáže pěkně poradit, co si příště hodit do hrnce.
Následující přehled shrnuje, jaký pokrm sedí ke kterému znamení:
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Živel Znamení Doporučený pokrm Oheň Beran ostrý kuřecí wok se zázvorem a chilli Oheň Lev slavnostní pečená kachní prsa s pomerančovou omáčkou Oheň Střelec barevné korejské bibimbap Země Býk krémové houbové rizoto s parmazánem Země Panna pečený losos s quinoou a grilovanou zeleninou Země Kozoroh nedělní pečené kuře s kořenovou zeleninou a bramborem Vzduch Blíženci mísa poke s tuňákem, avokádem a rýží Vzduch Váhy caprese s buvolí mozzarellou a k tomu malinový dezert Vzduch Vodnář barevný buddha bowl s pečenou dýní, cizrnou a tahini dresinkem Voda Rak hřejivá bramboračka s domácím jablečným závinem Voda Štír tmavé hovězí ragú s červeným vínem Voda Ryby grilované krevety na česneku a bylinkovém másle Oheň: Beran, Lev a Střelec potřebují výraznou chuť
Ohnivé typy chtějí, aby se na talíři něco dělo. Beran je pořád v jednom kole, u plotny se nezdržuje a zbožňuje palčivé chutě, takže mu udělá radost ostrý kuřecí wok se zázvorem a chilli.
Ohnivá znamení si na talíři žádají výrazné a pálivé chutě, které provoní celou kuchyni. Ilustrační foto. Zdroj: atelierbyvineeth / Pexels.
Lev si potrpí na parádu a rád pohostí společnost, u něj zaboduje slavnostní pečená kachní prsa s pomerančovou omáčkou. Střelec touží ochutnat svět a na talíři vyhledává nezvyklé kombinace, nadchne ho barevné korejské bibimbap. Cokoli fádního tahle trojka nechá ležet na talíři. Vsaďte raději na kořeněné omáčky, výrazné marinády a vůni, která provoní celou kuchyni.
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Pro zemská znamení je v jídle nejdůležitější spolehlivost a poctivé suroviny. Býk je labužník tělem i duší a k jídlu si rád sedne v klidu, aby si ho naplno užil, zaboduje u něj krémové houbové rizoto s parmazánem. Kozoroh potřebuje ve stravování jasný režim a pravidelnost, chutná mu nedělní pečené kuře s kořenovou zeleninou a bramborem.
Panna se od obou svých zemských kolegů liší. Hlídá si zdravou a lehkou stravu do posledního detailu, a proto jí sedne pečený losos s quinoou a grilovanou zeleninou. Chystáte-li menu pro některé z těchto tří, držte se prověřených jídel a odvážné pokusy odložte na příště.
Vzduch: Blíženci, Váhy a Vodnář chtějí lehkost a pestrost
Vzdušná znamení mají ráda, když se na stole střídá pestrá paleta lehkých jídel. Blíženci u stolu nejvíc ocení společnost a pořádné popovídání, samotné jídlo je pro ně až druhé. Chutná jim něco barevného na uzobávání, třeba mísa poke s tuňákem, avokádem a rýží.
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Pro Váhy je důležité, aby jídlo lahodilo i oku, a na závěr si skoro vždy dopřejí něco sladkého. Nadchne je caprese s buvolí mozzarellou a k tomu malinový dezert. Vodnář si rád vaří po svém a maso na talíři často vynechá, sedne mu barevný buddha bowl s pečenou dýní, cizrnou a tahini dresinkem.
Voda: Rak, Štír a Ryby a jejich citový vztah k jídlu
Vodní znamení berou jídlo hodně osobně. Rak u něj hledá klid a pocit domova, nejraději vaří pro rodinu podle receptů, které se v ní dědí, a zahřeje ho hřejivá bramboračka s domácím jablečným závinem.
Vodní znamení hledají v jídle klid a pocit domova, k němuž patří i hřejivá bramboračka podle rodinného receptu. Ilustrační foto. Zdroj: Harry Tucker / Pexels.
Štíra lákají hluboké, výrazné chutě a hořká čokoláda mu učaruje, pochutná si tak na tmavém hovězím ragú s červeným vínem. Jemné Ryby mají rády nenáročná jídla a všechno z moře, radost jim udělají grilované krevety na česneku a bylinkovém másle, ideálně u romantické večeře.
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Věda nic takového nepotvrzuje a popisy znamení jsou napsané dost mlhavě na to, aby se v nich viděla pořádná část lidí. Ničemu to ale nevadí. Když plánujete oslavu nebo čekáte návštěvu, znamení hostů vám aspoň napoví, kterým směrem se s menu vydat. Vyberte podle něj jeden chod a nechte se překvapit, jak dobře trefa sedne.
Zdroje: https://www.svetzeny.cz/tajemno/horoskopy-astro/stravovani-podle-znameni-co-ktere-znameni-melo-jist-aby-bylo-zdrave-stastne, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/zabavny-jidelnicek-podle-horoskopu-co-doporucuje-astrologie-jednotlivym-znamenim, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/27036-oblibena-jidla-jednotlivych-znameni-zverokruhu, https://www.tiscali.cz/jak-varit-podle-znameni-zverokruhu-datum-narozeni-pry-neurcuje-jen-povahu-ale-i-to-co-vam-opravdu-chutna-707335, https://magazin.recepty.cz/jidlo-podle-horoskopu