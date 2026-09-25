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Jedno z dvojčat jedlo průmyslově zpracované potraviny, druhé BIO. Výsledek po 14 dnech překvapil i samotné odborníky

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Aimee a Nancy Kingstonovy jsou identická dvojčata. Čtrnáct dní jedla každá z nich úplně stejné množství kalorií, cukru i tuků. Přesto jedna přibrala kilo a trpěla bolestmi hlavy, zatímco druhá hubla. Co za tím stálo?
Jedno z dvojčat jedlo průmyslově zpracované potraviny, druhé BIO. Výsledek po 14 dnech překvapil i samotné odborníky

Jedno z dvojčat jedlo průmyslově zpracované potraviny, druhé BIO. Výsledek po 14 dnech překvapil i samotné odborníky

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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