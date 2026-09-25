Policie odposlechla bývalé šéfy českého sportu. Řešili, jak zamaskovat podezřelé platby kolem Světového poháru v lyžování

Na jedné straně bývalý předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser, na druhé tehdejší prezident Svazu lyžařů David Trávníček. Dva muži na samém vrcholu české sportovní administrativy, kteří podle kriminalistů z NCOZ řešili v telefonátech a zprávách, jak přeznačit platby tak, aby vypadaly čistě. Policie pracovala s odposlechy i textovou komunikací a prověřovala podezření na úplatky, dotační podvod a zneužití pravomoci úřední osoby. Korupční větev případu nakonec podle Hospodářských novin skončila odložením. Příběh tím ale neskončil.
Dotace 56 milionů a rozpočet, který bobtnal
Světový pohár žen v alpském lyžování se ve Špindlerově Mlýně konal 28. a 29. ledna 2023. S případem byla podle HN spojována státní dotace ve výši 56,3 milionu korun. Celkové výdaje na akci ale podle zjištění MF DNES přesáhly 96 milionů. V rozpočtu figurovaly položky, které vyvolávaly otázky: téměř šest milionů za gastronomii, 12,7 milionu za ubytování a 23,6 milionu v kolonce „ostatní služby“, u které nebylo z dostupných podkladů zřejmé, co přesně obsahuje.
Právě kolem těchto částek a navýšených nákladů se soustředilo policejní prověřování. HN popisují problematické faktury a převody peněz, které kriminalisté analyzovali. Kompletní rozpis plateb ani jména vystavitelů faktur ale veřejné zdroje nedávají, policejní spis zůstává neveřejný.
Dva muži, dvě právní kvalifikace
Neusser byl podle HN prověřován pro přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a dotační podvod ve spolupachatelství. Trávníček pro podplácení a dotační podvod. Rozdíl v kvalifikaci není náhodný: Neusser jako šéf státní agentury spadal pod přísnější režim veřejného funkcionáře, což jeho právní pozici činilo zranitelnější.
Podezření na korupci se ale podle HN prokázat nepodařilo a policie případ loni odložila. Ve veřejně dostupných zdrojích není dohledatelná obžaloba ani soudní řízení k této konkrétní větvi.
Trávníček se ovšem mezitím objevil v jiné korupční kauze, kolem agentury CzechTourism, kde podle obžaloby uplácel částkou 340 tisíc korun. V dubnu 2026 byl nepravomocně odsouzen k pokutě 225 tisíc korun. A to není jediný případ z prostředí sportovních dotací: policie stíhá i bývalého ředitele odboru podpory sportu NSA Milana Labaštu kvůli čtyřicetimilionové dotaci na lanovku v Bílé.
Svaz se brání, KPMG prověřovala
Svaz lyžařů se proti podezřením ohradil. Na svém webu v únoru 2025 zveřejnil, že forenzní prověrka KPMG pracovala se vzorkem 21 významných transakcí a že kontrola NSA skončila vratkou pouhých 178 157 korun, zhruba 0,3 % státních prostředků. Podle svazu byl Světový pohár 2023 „zorganizován a vyúčtován řádně“.
Jenže obrana jedné strany sporu není nezávislý verdikt. A kontext, v němž ji svaz publikoval, mluví sám za sebe: ročník 2026 téhož závodu skončil podle iROZHLASu ztrátou 24 milionů korun při rozpočtu 110 milionů, přečerpáním o 15 milionů a výpadkem devíti milionů na vstupném. Finanční řízení svazu tak zůstává pod drobnohledem i bez trestního stíhání.
Stát peníze nezastavil, ale zpřísňuje pravidla
Důležitý signál přišel v březnu 2025: vláda schválila dalších 56 milionů korun na Světový pohár ve Špindlerově Mlýně 2026. Financování velkých sportovních akcí tedy stát po kauze nezastavil. Současně ale zesiluje tlak na kontrolu.
NSA v prosinci 2024 jednala s Komorou auditorů o povinných auditech procesních mechanismů pro prioritní svazy od roku 2025. V dubnu 2025 pak agentura vydala metodický pokyn, který mapuje vnitřní procesy svazů v oblastech rozpočtování, příjmů a výdajů, transparentnosti dokumentace a řízení rizik. Nejde o přímou reakci jen na špindlerovskou kauzu, spíš o kumulovanou odpověď na sérii problémů ve sportovních dotacích, od Špindlu přes lanovku v Bílé až po CzechTourism.
Proč kauza žije i bez obžaloby
Trestní rovina skončila. Nikdo nebyl obžalován, nikdo odsouzen. Přesto má příběh váhu, která přesahuje policejní usnesení. Věta „Označím to jako půjčka, tím je to 100% čistý“ je veřejně dohledatelná a vypovídá o prostředí, kde se desítky milionů z veřejných peněz řešily v úzkém kruhu lidí, kteří zjevně podcenili, že jejich komunikace může být čitelná. Podle nás právě kombinace odposlechů, sporných položek v rozpočtu a dnešního tlaku na audit dělá z odloženého případu víc než archivní kuriozitu, dělá z něj katalyzátor změny, která teprve ukazuje, jestli bude mít zuby.
Špindlerův Mlýn hostí další závody, stát posílá další miliony. Rozdíl oproti roku 2023 je v tom, že tentokrát se někdo dívá na faktury dřív, než je zaplatí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta