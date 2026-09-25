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Čechy rozčilují samoobslužné pokladny. Psychologové vysvětlují proč

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Stojíte raději v dlouhé frontě u klasické pokladny, než abyste zvolili volnou samoobslužnou? Psychologové odhalují překvapivý důvod.
Čechy rozčilují samoobslužné pokladny. Psychologové vysvětlují proč

Čechy rozčilují samoobslužné pokladny. Psychologové vysvětlují proč

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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