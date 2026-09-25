Cibulková je ve výchově syna striktní a zakázala mu internet. Jedinou výjimku má chlapec pro Ronalda

Když většina českých dětí tráví online tři hodiny denně a vlastní mobil má 88 % devítiletých, rodina bývalé tenistky Dominiky Cibulkové jde ostře proti proudu. Její šestiletý syn Jakub, čerstvý prvňák na anglické základní škole, žije prakticky bez internetu a bez mobilu. Jedinou trhlinou v jinak téměř neprodyšné digitální uzávěře je YouTube puštěné v televizi, a na něm výhradně Cristiano Ronaldo. Sedmička na dresu, sedmička všude kolem. Pro Jakuba je portugalský útočník víc než sportovec; je to jediný digitální most, který mu rodiče povolili.
Ronaldova výjimka pod kontrolou
Podrobnosti o Jakubově digitálním režimu popsala v září 2026 pro Koktejl Dominičina matka Katarína Cibulková. Podle ní je sledování Ronalda na YouTube „jediná věc“, kterou Jakub digitálně dělá. Žádné hry, žádné sociální sítě, žádné samostatné brouzdání. Televize slouží jako kontrolovaný kanál: rodič vidí, co běží, a obsah začíná i končí u fotbalového idola.
Proč zrovna Ronaldo? Přímé vysvětlení od Dominiky chybí, ale indicie jsou jasné. Jakuba baví fotbal, na dresech i v pokoji „má všude sedmičku“ a Ronaldova ikonická číslice funguje jako gravitační střed jeho dětského světa. Nejde o díru v zákazu. Jde o vědomou výjimku, kterou rodina váže na sportovní vzor, ne na bezcílné scrollování.
Pravidla, která nezačala včera
Cibulková svůj přístup k výchově formuluje veřejně už roky. V rozhovoru pro Plus 7 dní, jak citoval server interez.sk, mluvila o „starší výchově“ založené na mantinelech: rodiče musí držet jednu linii, dítě má slyšet nejen pochvalu, ale i jasné „tohle není správně“, a ne všechno musí být povolené. Už v roce 2019, při spuštění vlastní tenisové akademie, prohlásila, že děti mají upřednostnit raketu před tabletem a mobilem.
Jakub se narodil 14. června 2020. V září 2026 mu bylo šest let a nastoupil do první třídy. To je věk, kdy rodiče teprve nastavují první digitální návyky, a Cibulková je nastavila radikálně. Jak dlouho chce takový režim udržet, veřejně neupřesnila. Žádný věkový milník, žádný plán postupného uvolňování.
Jak přísná je Cibulková ve srovnání s ostatními?
Česká data ukazují, že její přístup je mimořádně restriktivní. Podle Minisčítání 2025 tráví děti ve věku 9–15 let nejčastěji tři hodiny denně online, pětina z nich přes pět hodin. Mezi devítiletými už má vlastní mobil 88 % dětí. Rodičovské limity přitom nejsou výjimkou (u třináctiletých je uvádí 51 % respondentů), ale u Cibulkové jde o téměř úplnou uzávěru s jedinou výjimkou.
České celebrity volí většinou měkčí cestu:
- Monika Absolonová: první mobil až v 10 letech
- Alice Bendová: telefon, až když dítě začne samo jezdit do školy
- Eva Decastelo: volací hodinky ve 2. třídě
Cibulková je přísnější než kterákoli z nich. U šestiletého syna nediskutuje o věku prvního telefonu, diskutuje o tom, zda vůbec pustit internet.
Co na to odborníci?
Absolutní zákaz není mainstream ani mezi experty. Odbornice na digitální gramotnost Michaela Slussareff v rozhovoru pro Český rozhlas v březnu 2026 mluvila spíš o rozlišování obsahu, rodičovském vedení a u sociálních sítí o limitu do 30 minut denně. Klíčové podle ní není obrazovku zakázat, ale naučit dítě s ní pracovat. Světová zdravotnická organizace ve svých doporučeních z roku 2019 řeší primárně děti do pěti let: pro jednoleté žádný pasivní čas u obrazovky, pro děti 2–4 roky maximálně hodinu denně. Pro šestileté konkrétní strop nestanovila.
Cibulková tedy nejde cestou odborného konsenzu, ale cestou vlastního výchovného přesvědčení. A zatím to drží. Žádný veřejně zaznamenaný vzdor, žádný konflikt kolem technologií. Jen chlapec, který místo TikToku sleduje, jak Ronaldo zakončuje z voleje.
Jakub má sedmičku na dresu, sedmičku na batohu a jedinou obrazovku, na které smí být. Až jednou dostane vlastní telefon, bude zajímavé sledovat, jestli první záložka povede na Ronaldův profil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta