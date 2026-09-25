Češi před zimou ve velkém vyhazují přímotopy. Našli způsob, jak vytopit celý byt za pár stovek měsíčně

Než udeří první mrazy, řeší spousta domácností stejnou věc. Jak se doma zahřát a zbytečně přitom nepřeplácet za drahou elektřinu. Přímotopy sice hřejí spolehlivě, jenže patří mezi největší žrouty proudu, jaké může mít člověk doma. Právě proto je čím dál víc lidí před zimou vyřazuje a hledá levnější náhradu. To řešení vypadá úplně obyčejně a účet za topení dokáže srazit na zlomek.
Skříňka na zdi, která umí hřát i chladit
Tím řešením je moderní nástěnná klimatizace. Většina lidí ji zná jako přístroj, který v létě zažene vedro. Uvnitř se ale skrývá tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, takže stejná jednotka zvládne i topit. Stačí přepnout režim a místo studeného vzduchu proudí do pokoje teplý.
Princip je jednoduchý. V zimě klimatizace odebírá teplo z venkovního vzduchu a přečerpává ho dovnitř. Energie ve vzduchu zůstává, i když teploměr ukazuje pár stupňů pod nulou, a jednotka ji jen posbírá a pošle do místnosti. Teplo je navíc cítit hned po zapnutí, takže odpadá čekání na rozehřátí jako u klasického topení.
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Celé kouzlo je v účinnosti. Elektrický přímotop udělá z jedné kilowatthodiny elektřiny přesně jednu kilowatthodinu tepla. Klimatizace ze stejné kilowatthodiny vytáhne tři až pět kilowatthodin, protože většinu energie bere zadarmo z venkovního vzduchu. Odborně se tomu říká topný faktor a u kvalitních jednotek se drží kolem hodnoty čtyři.
Na účtu je ten rozdíl vidět okamžitě. Na stejné množství tepla spotřebuje klimatizace oproti přímotopu zhruba čtvrtinu elektřiny, takže topí přibližně čtyřikrát úsporněji. Za celou zimu se z toho stane pořádná suma. Pokoj, který přímotopy protopí zhruba za 10 000 korun, vyjde s klimatizací kolem 2 500 korun. Jen na jednom pokoji je to úspora kolem 7 500 korun za zimu a u zatepleného bytu klesne měsíční účet za topení na několik set korun.
Rozdíl mezi oběma způsoby topení shrnuje následující tabulka:
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Parametr Elektrický přímotop Klimatizace vzduch-vzduch Teplo z 1 kWh elektřiny 1 kWh 3 až 5 kWh Spotřeba elektřiny na stejné teplo plný odběr zhruba čtvrtina Roční topení jednoho pokoje kolem 10 000 Kč kolem 2 500 Kč Kde má levné topení své hranice
Nízké náklady mají i svoje ale. V tuhých mrazech ovšem účinnost klesá. Když teplota spadne hluboko pod nulu, topný faktor jde dolů a část energie navíc spolkne odmrazování venkovní jednotky. Některé modely se v tu chvíli opřou o záložní elektrický ohřev, takže se provoz může prodražit až na úroveň běžného přímotopu. Vytopit sama celý dům v mrazivé zimě proto většinou nedokáže.
V silných mrazech účinnost tepelného čerpadla klesá a část energie spolkne odmrazování venkovní jednotky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Počítat se musí i s tím, že teplo míří jen do místnosti, kde jednotka visí. Jeden přístroj v obýváku tedy neprohřeje ložnici ani dětský pokoj za zavřenými dveřmi. Aby posloužil celému bytu, hodí se dispozice, kde teplo přirozeně proudí, nebo víc vnitřních jednotek. S ohřevem vody v koupelně klimatizace nepomůže vůbec.
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Ceny se liší podle rozsahu instalace:
základní nástěnná jednotka i s montáží vyjde zhruba od 20 000 korun, kvalitnější modely se pohybují kolem 30 000 korun, systém multisplit s několika vnitřními jednotkami pro víc místností cenu dál zvyšuje, plnohodnotné vytápění celého domu se může vyšplhat i nad 150 000 korun.
U domácnosti, která doteď topí přímotopy, se investice do jedné jednotky obvykle zaplatí během pěti až sedmi let. V létě k tomu navíc dostanete chlazení jako bonus. Kdo topí elektřinou, může kromě toho požádat dodavatele o výhodnější sazbu určenou pro vytápění.
Při výběru sledujte hodnotu SCOP, tedy sezónní topný faktor. Čím vyšší číslo, tím úspornější provoz. A aby jednotka sloužila dlouho a levně, čistěte filtry a jednou ročně ji nechte prohlédnout od odborníka.
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Zdroje: https://www.elektrina.cz/topeni-klimatizaci-v-zime, https://www.csmtrade.eu/cz/blog/topeni-klimatizaci-vyplati-se-v-ceskych-podminkach-1, https://www.srovnejto.cz/blog/kolik-vas-bude-stat-topeni-klimatizaci-a-kdy-se-takove-vytapeni-vyplati-/, https://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/2596-klimatizacni-jednotka-jako-levne-tepelne-cerpadlo-vzduch-voda, https://www.az-klimatizace.cz/kolik-stoji-provoz-klimatizace/
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