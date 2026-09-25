Málaga má pláže uprostřed města díky písku z afrického šelfu, který proud přinášel tisíce let. Eurovíkend tu stačí na všechno

Odtud je to pár set metrů k římskému divadlu, ještě kousek dál ke katedrále a za dalších pět minut chůze už cítíte slaný vzduch na promenádě La Malaguety. Právě tahle komprese, pláž, dějiny a kultura v jedné pěší mapě, dělá z andaluského přístavu jednu z nejefektivnějších eurovíkendových destinací v celém Středomoří.
Proč je La Malagueta víc než městský pás písku
Městské pláže bývají kompromisem. La Malagueta tuhle předpojatost vyvrací. Táhne se v délce 1 200 metrů, dosahuje šířky 45 metrů a pro rok 2026 si znovu vysloužila modrou vlajku, jednu ze sedmi, které
město Málaga letos obdrželo pro své pobřeží. Voda je klidná, servis kompletní: sprchy, záchranáři, přístupové rampy pro vozíčkáře v rámci programu asistovaného koupání Disfruta la Playa 2026.
Středně zrnitý, tmavší písek připomíná, že tady nejsme na karibské pohlednici. Jsme v živém městě, kde se za zády tyčí silueta Gibralfara a po promenádě se míchají surfaři s babičkami venčícími psy. Celé málagské pobřeží měří čtrnáct kilometrů a kromě La Malaguety nabízí i klidnější La Caletu nebo širší pláže směrem na východ. Oficiální koupací sezóna běží od 15. června do 15. září, ovšem teploty kolem dvacítky lákají k procházkám podél vody už od dubna.
Tři dny, nulové přejezdy: itinerář, který funguje pěšky
Síla Málagy spočívá v hustotě zážitků na malém prostoru. Žádný z hlavních bodů programu nevyžaduje taxi, autobus ani metro. Praktický rozvrh na tři až čtyři dny může vypadat takto:
Den 1, historické jádro a Picasso: Procházka od katedrály přes římské divadlo k Museo Picasso Málaga, které sídlí přímo v centru. Odpoledne tapas v uličkách kolem Plaza de la Merced. Den 2, maurská Málaga nad střechami: Výstup na Alcazabu a Castillo de Gibralfaro, odkud se rozprostírá panorama přístavu, býčí arény i pobřeží. Sestup zpět do centra a večer na přístavní promenádě Muelle Uno. Den 3, pláž a východní čtvrti: Dopoledne na La Malaguetě, odpoledne podél pobřeží směrem k Pedregalejo, kde chiringuitos servírují grilované sardinky napíchnuté na bambusových tyčkách.
Čtvrtý den funguje jako rezerva pro pomalejší tempo: opakovaná návštěva oblíbeného místa, trh Atarazanas nebo prostě jen káva s výhledem na přístav.
VIDEO Jak se z Česka dostanete do Málagy rychle a levně
Letecké spojení z českých letišť je v sezóně 2026 překvapivě husté. Smartwings od konce března vypravují z Prahy čtrnáct letů týdně, Ryanair přidává vlastní přímou linku s cenami začínajícími kolem 950 Kč za jednosměrný let. Z Brna odlétají přímé spoje dvakrát týdně (středa a neděle), z Ostravy rovněž dvakrát (středa a sobota) a sezónní linku provozují i Pardubice od dubna do října. Orientační jednosměrné tarify startují u regionálních letišť dokonce pod pětistovkou.
Po přistání na letišti Málaga-Costa del Sol stačí sejít o patro níž k vlakové zastávce. Linka
C1 doveze cestující na hlavní nádraží María Zambrano za osm minut, do centra za dvanáct. Kdo preferuje autobus, zaplatí za expresní spoj čtyři eura. V porovnání s Barcelonou, kde transfer z El Pratu trvá přes půl hodiny, nebo s Madridem, kde Barajas leží daleko od jakékoli pláže, je málagská logistika pro krátký pobyt mimořádně příznivá. Málaga versus Lisabon a Sicílie: kde je eurovíkend nejkompaktnější
Lisabon patří mezi nejoblíbenější evropské city breaky, jenže koupání vyžaduje výjezd vlakem do Cascais nebo Estorilu, minimálně třicet minut navíc. Sicílie zase okouzlí rozlohou a rozmanitostí, ale právě ta rozlehlost znamená, že za tři dny stihnete buď Palermo, nebo Taorminu, málokdy obojí bez únavného přejezdu. Málaga kombinuje obě kvality v jednom městském organismu: historické centrum, muzea světové úrovně a plnohodnotnou pláž odděluje jen pár set kroků.
Cenově vychází Málaga ze Smartwings srovnatelně s Barcelonou či Madridem, jednosměrná letenka se pohybuje kolem 2 950 Kč, a výrazně levněji než Alicante. Přidejte absenci vnitroměstských přejezdů a dostanete destinaci, kde se rozpočet prodlouženého víkendu drží při zemi.
Kdy vyrazit, aby pláže nepraskaly ve švech
Červenec a srpen přinášejí do Málagy největší nápor turistů i nejvyšší teploty. Pro eurovíkend, kde chcete kombinovat koupání s pohodlným procházením památek, vychází nejlépe červen a září. Moře je dostatečně teplé, kulturní program běží naplno a na La Malaguetě se ještě pohodlně najde místo pro ručník. Kdo hledá čistě městský zážitek bez koupání, ocení i duben nebo říjen: teploty kolem dvaceti stupňů a prázdnější uličky starého města mají vlastní kouzlo.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková