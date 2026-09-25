Čtvrtmiliardová proměna D46 u Prostějova se blíží, ŘSD hledá stavební firmuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Čtvrtmiliardová proměna D46 u Prostějova se blíží, ŘSD hledá stavební firmu
Několikatýdenní zpoždění nabraly sanační práce po loňské havárii vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích...
Část obyvatel Dvořákovy ulice nedaleko centra Olomouce znepokojil v úterý večer zásah hned několika...
Odborníci provádějí u Slavíče nedaleko Hranic na Přerovsku geologický průzkum zaměřený na stabilitu svahů v...
Dramatické momenty přineslo pondělní dopoledne v Hranicích, kde policisté chtěli zkontrolovat podezřele se...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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