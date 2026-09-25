Kdo měl v paneláku tenhle toustovač, dělal nejlepší večeře v celém vchodu. Dnes za něj sběratelé dají až 1 000 Kč

Večerní chodby paneláků kdysi voněly česnekem a opečeným chlebem. Za tou vůní stál jeden nenápadný kovový přístroj, na kterém vyrostla celá generace. Dnes ho znovu shánějí sběratelé a jsou za něj ochotní dát překvapivě slušné peníze.
Král rychlých večeří
Topinky patřily k nejčastějším večeřím dřívějších desetiletí. Stačil starší chleba, pár stroužků česneku a kousek másla nebo taveného sýra. Kdo měl chuť na něco vydatnějšího, přidal míchané vajíčko nebo domácí pomazánku. Za chvilku byla na stole sytá večeře, která skoro nic nestála a zasytila celou rodinu.
Topinky se stroužkem česneku patřily k nejlevnějším a nejrychlejším večeřím dřívějších let. Ilustrační foto. Zdroj: Engin Akyurt / Pexels.
Právě proto se opékač topinek stal v mnoha domácnostech nepostradatelným pomocníkem. Když ho někdo večer zapnul, poznal to podle vůně celý vchod. Pro spoustu lidí je ta vůně dodnes spojená s dětstvím a s návratem domů ze školy.
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Tehdejší opékače fungovaly docela jinak než dnešní automaty. Šlo většinou o kovovou konstrukci se žhavicími dráty uvnitř. Chleba se do nich zasouval ze stran a člověk u nich musel zůstat, ve správnou chvíli plátek otočil a včas vytáhl, aby nezčernal.
Z opékání se tak stal malý domácí rituál. Kdo ho zvládal, vytáhl topinku přesně ve chvíli, kdy byla zlatavá a křupavá. Tlačítko, které samo vyhodí hotový toust, tehdy neexistovalo, a možná právě proto na ty večeře lidé tak rádi vzpomínají.
Proč vydržely půl století
Spotřebiče té doby se vyráběly tak, aby sloužily desítky let. Tradiční značka ETA z Hlinska, jejíž historie sahá až do roku 1943, posílala do domácností žehličky, vysavače i kuchyňské mixéry, které dokázaly obsloužit několik generací jedné rodiny. Opékače topinek nebyly výjimkou a v řadě rodin přešly z rukou babiček na vnoučata.
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Svoji roli hrála i tehdejší doba. Na nové spotřebiče se stály fronty a sehnat je nebylo vůbec jednoduché. Lidé se proto o své přístroje pečlivě starali a jen tak je nevyhazovali. Díky téhle kombinaci kvality a šetrnosti se řada kousků dochovala dodnes v provozuschopném stavu.
Co dnes shánějí sběratelé
Staré opékače a topinkovače se vrátily do hledáčku sběratelů i milovníků retro designu. Na inzertních a aukčních serverech se objevují modely jako Ryna typ 87 od podniku Znak Hradec Králové nebo kousky značky AkaElectric. Zájem je i o bezejmenné kovové přístroje, které dnes spíš zdobí kuchyň, než aby na nich někdo opékal chleba.
O výsledné ceně rozhoduje hlavně stav přístroje a to, jestli se dochoval kompletní. Nejvíc totiž sběratelé ocení kusy s původní krabicí, návodem a přívodní šňůrou.
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Někdo takový přístroj shání kvůli vzpomínkám na dětství, jiný ho pořizuje jako doplněk do retro kuchyně. Starý kovový opékač na polici prostě působí jinak než dnešní hladké plastové spotřebiče.
Kolik za starý opékač dostanete
Nefunkční přístroj, který poslouží jen jako ozdoba, se prodává zhruba za 50 až 200 Kč. Za běžný funkční opékač lidé žádají několik set korun, obvykle v rozmezí od 400 do 750 Kč. Cena roste s tím, jak pěkně kus vypadá a jak spolehlivě opéká.
Nejvýš se cení kompletní sběratelské komplety. Funkční kousek s původní krabicí, návodem i šňůrou se na aukcích vyšplhá až na 1 000 Kč. Za starý kuchyňský přístroj, který kdysi stál pár korun, je to slušná částka.
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Orientační ceny podle stavu a kompletnosti přístroje shrnuje následující tabulka:
Stav přístroje Orientační cena Nefunkční, jen jako ozdoba 50 až 200 Kč Běžný funkční opékač 400 až 750 Kč Funkční komplet s původní krabicí, návodem i šňůrou až 1 000 Kč
Pokud tedy najdete v kuchyni po babičce starý kovový opékač, dobře si rozmyslete, jestli ho vyhodíte. Klidně z něj může být malý poklad, po kterém někdo touží.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/menu/topinky-dejte-sanci-starsimu-chlebu-promente-ho-v-rychlou-veceri-nebo-chutovku-k-pivu, https://www.denik.cz/jak-vidi-cesi-listopad-89/socialismus-domacnosti-remoska-zehlicka-pracka-tatramat-ikona-legenda.html, https://cs.wikipedia.org/wiki/ETA_(firma), https://www.eta.cz/historie/, https://aukro.cz/topinkovac-sberatelsky-kus-retro-7035537495, https://elektro.bazos.cz/inzeraty/retro-toustovac/, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/retro-topinkovac/