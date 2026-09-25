Sweeneyová se svlékla a říká, že propaguje sport. Surfařka, které žralok ukousl ruku, jí poslala jasný vzkaz

Kampaň „Just Sports“ měla podle Novigu odříznout šum kolem jiných prediction marketů: žádné války, žádná úmrtí, žádná politika, jen sport. Sweeneyová v ní nevystupuje jako atletka při výkonu, ale jako inscenovaná celebrita obklopená míči, pálkami a helmami. Právě tenhle rozdíl rozvířil debatu, která přerostla jeden reklamní spot a dotkla se otázky, kdo má právo vizuálně reprezentovat ženy ve sportu ve chvíli, kdy ženský sport komerčně sílí víc než kdykoli předtím.
Co přesně je ve spotu vidět
V minutové reklamě Sweeneyová opakuje motiv „sports“ a vymezuje platformu vůči konkurenčním trhům typu Polymarket nebo Kalshi. Sdělení zní jednoduše: Novig řeší pouze sportovní sázky. Vizuál ale mluví jinak. Herečka pózuje téměř bez oblečení, sportovní náčiní funguje jako rekvizita, ne jako nástroj výkonu. Podle oficiálního oznámení Novigu je Sweeneyová strategickou partnerkou platformy a drží v ní podíl.
Důležitá korekce: Sweeneyová není celebrita zcela bez sportovní minulosti. Sama v rozhovorech popsala roky kickboxu a grapplingu, zkušenost se ski teamem, wakeboardingem, fotbalem i softballem. Jenže v reklamě nic z toho nevidíte. Vidíte tělo stylizované pro pozornost, ne pro výkon. A přesně tady začíná problém.
Vlna, která přišla ze všech stran
Během pěti dnů od spuštění kampaně se ozvaly sportovkyně napříč kontinenty i disciplínami. Britská sprinterka Amy Huntová po závodě řekla do kamery: „Takhle vypadá žena ve sportu.“ Australská plavkyně Ariarne Titmusová mluvila o „facce“ ženám, které zasvětily život svému řemeslu. Cyklistka Demi Volleringová zdůraznila, že sport má učit otázku „co dokážu“, ne „jak vypadám“. Boxerka Skye Nicolsonová rozlišila mezi tím vypadat sexy díky sportu a používat sex k prodeji sportu.
Kritika nemířila na nahotu jako takovou. Mířila na kontext. Expertní komentáře v Marie Claire UK mluví o „kontextu, moci a historii“, o rozdílu mezi atletkou, která ukazuje tělo vzniklé výkonem, a kampaní, která ženské tělo instrumentalizuje k prodeji produktu. Někteří analytici přidali ještě ostřejší čtení: celá kampaň funguje jako záměrná provokace generující pozornost, která je sama o sobě produktem.
Surfařka, která odpověděla bez jediného jména
22. září 2026 zveřejnila Bethany Hamiltonová na Instagramu sérii fotografií. Surfuje. Surfuje těhotná. Surfuje s jednou rukou. Žádný styling, žádné rekvizity. V popisku podle citace serveru Parade napsala, že „chtěla jen ukázat, jak vypadá žena ve sportu“. Sweeneyovou ani Novig nejmenovala. Výslovně dodala, že nechce dávat pozornost konkrétním jednotlivcům.
Přesto její příspěvek okamžitě četl celý internet jako přímou odpověď. Načasování po vlně kritických postů sportovkyň, shodná formulace „jak vypadá žena ve sportu“ a vědomě obranný dovětek, to všechno dohromady vytvořilo nepřímý, ale naprosto čitelný vzkaz.
Proč zrovna její hlas nese takovou váhu
Příběh Hamiltonové je dobře známý, ale jeho detaily stojí za připomenutí. 31. října 2003, ve třinácti letech, jí při surfování na Havaji žralok ukousl levou paži. 26. listopadu téhož roku, necelý měsíc poté, už byla zpět ve vodě. Do dvou let vyhrála americký národní titul do osmnácti let. Závodila na profesionálním okruhu WQS, v roce 2016 dojela třetí na Fiji Women’s Pro. Na vlastním blogu popsala, že surfovala i do osmého měsíce těhotenství a po porodu se vracela k profesionálnímu závodění.
V debatě o reprezentaci žen ve sportu tak nemluví symbolicky. Mluví z pozice těla, které bylo extrémně testované výkonem, zraněním, mateřstvím, a přesto zůstalo primárně nástrojem sportu, ne dekorace. Její fotografie jsou přesným protipólem kampaně: žena ve sportu jako výkon, překážka, mateřství a profesionální autorita v jednom záběru.
Co z toho plyne pro sportovní marketing
Spor kolem kampaně „Just Sports“ pravděpodobně neuzavře značkám cestu k celebritám mimo sport. Logika pozornostní ekonomiky je příliš silná a Novig dostal za zlomek rozpočtu globálních sázkových firem mediální pokrytí, o kterém se mu ani nesnilo. Podle nás ale tato kauza zvýší tlak na obhajobu kreativního rozhodnutí. Příště bude muset značka jasněji vysvětlit, proč volí sexualizovanou hvězdu místo atletky, a proč to není redukce žen na dekoraci.
Novig je pro české uživatele prakticky nedostupný: jde o americký, CFTC-regulovaný prediction market pro osoby starší 21 let fyzicky přítomné v USA. Kulturní dopad kampaně ale hranice nerespektuje. Otázka, kdo smí vizuálně zastupovat ženy ve sportu, se týká každého trhu, kde ženský sport roste, a ten český není výjimkou.
Hamiltonová svůj příspěvek zakončila fotografií, na které surfuje s jednou rukou v osmém měsíci těhotenství. Žádný slogan. Žádná rekvizita. Jen voda, prkno a tělo, které ví, co sport znamená.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta