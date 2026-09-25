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Sweeneyová se svlékla a říká, že propaguje sport. Surfařka, které žralok ukousl ruku, jí poslala jasný vzkaz

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9. září 2026 spustila americká platforma Novig minutový spot, ve kterém herečka Sydney Sweeneyová pózuje téměř nahá se sportovním náčiním. O dva týdny později na to odpověděla surfařka, která se k prknu vrátila měsíc po útoku žraloka.
Sweeneyová se svlékla a říká, že propaguje sport. Surfařka, které žralok ukousl ruku, jí poslala jasný vzkaz

Sweeneyová se svlékla a říká, že propaguje sport. Surfařka, které žralok ukousl ruku, jí poslala jasný vzkaz

Zdroj: JoshPopov/ Creative Commons Attribution 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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