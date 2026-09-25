Podívejte se na spodní stranu starého cedníku po babičce. Tahle 1 značka znamená, že máte v kuchyni poklad

Smaltovaný cedník s dřevěnou rukojetí patřil ke standardnímu vybavení domácností našich babiček. Dnes takové kousky nejčastěji doputují do sběrného dvora nebo zapadnou v krabici na půdě. Než ale ten svůj hodíte do koše, otočte ho dnem vzhůru a podívejte se, co má vyražené na spodní straně. Právě tam se rozhoduje, jestli držíte v ruce bezcenný plech, nebo kousek, o který se na aukcích strhne menší bitva.
Otočte cedník dnem vzhůru a přečtěte si dno
Zkušený kupec pozná zajímavý kousek podle jediného pohybu. Nádobu obrátí a soustředí se na spodek, kde má většina kusů do plechu vyraženou značku výrobce. Vedle ní se u části cedníků objevuje ještě označení Made in Czechoslovakia nebo zkratka ČSSR. To první napoví, ze které smaltovny nádoba vzešla, to druhé ji zařadí do konkrétního období naší historie.
Bez jakékoli ražby zůstává cedník pro sběratele jen dekorace, za kterou v aukci nikdo velké peníze nedá. Zřetelné označení naopak cenu znatelně zvedá. Proto se každý nález vyplatí nejdřív prohlédnout zespodu a teprve pak se rozhodovat, jestli poputuje do koše, nebo do sbírky.
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Ražba budějovického Sfinxu na dně je pro znalce jistota, že kousek má prokazatelný původ. Tahle značka je mezi českými sběrateli jasná jednička.
Národní podnik Sfinx vznikl v Českých Budějovicích 1. ledna 1953, když stát spojil tři místní smaltovny znárodněné krátce po válce. Rozsah tehdejší výroby dokládají čísla ze sedmdesátých let: firma dávala práci zhruba 2 700 lidem a zboží vyvážela do osmi desítek zemí. Roční kapacita 8 000 tun ji v roce 1985 zařadila ke špičce evropských výrobců smaltu. Poslední kusy pod touto značkou sjely z linky v roce 2005, více než sto let po prvních začátcích.
Sfinx ale nebyl jediný, po kom sběratelé pátrají. Své příznivce má i nádobí značky Smaltum a vyhlášená byla plzeňská produkce, kterou poznáte podle sytě modré polevy.
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Řada těchto cedníků slouží v jedné rodině klidně půl století a pořád je na ně spoleh. Zásluhu na tom má materiál. Smalt vzniká zatavením sklovité polevy na ocelový plech při teplotě kolem 800 až 1 000 stupňů. Dokud povrch nikde nepraskne, kov pod ním nedostane možnost zrezavět a nádoba přežije i několik generací.
K praktickým přednostem se přidává silná nostalgie. Starší generaci připomene dětství strávené u babičky, mladší kupující zase ocení osobitý vzhled, jaký sériová produkce z regálů běžných obchodů postrádá. Obliba retro kuchyní na sociálních sítích navíc žene stále víc lidí prohledávat půdy a bazary.
Zkušení sběratelé přitom staré kusy nikdy nedrhnou dočista. Ztmavlý povrch a jemné oděrky berou jako patinu, kterou nádobí získalo za dlouhá léta provozu a bez které pravý dobový kousek působí podezřele.
Přečtěte si také: Otevřete dnes lednici a podívejte se na těsnění: Pokud tam uvidíte 1 věc, jídlo se vám kazí dvakrát rychleji Kolik za starý cedník reálně dostanete
Velké jmění od babiččina cedníku nečekejte. Za většinu kousků dostanete jen několik set korun a poškrábaný běžný kus bez značky se prodá klidně za pouhých 150 korun.
Jinak je na tom hrstka opravdu zachovalých kousků. Pokud drží původní násada, smalt nikde neodprýskl a logo je stále dobře čitelné, může se nabídka v dražbě vyšplhat až ke dvěma tisícům korun, výjimečně o něco výš. Kam přesně cena doletí, rozhoduje hlavně počet lidí ochotných v aukci přihodit.
Klíčovou roli hraje stav. I malý úštěpek u okraje otevře vlhkosti cestu k holému plechu a na obnaženém místě se brzy objeví rez. Hodnota pak padá z tisíců zpět na stovky. Nejvyšší ceny si tak drží jen nepoškozené a jasně signované kusy.
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Následující přehled ukazuje, kolik za cedník dostanete podle jeho stavu:
Stav cedníku Kolik za něj dostanete běžný poškrábaný kus bez čitelné značky zhruba 150 korun zachovalý kus s původní násadou, neodprýskaným smaltem a viditelným logem až kolem 2 000 korun, zřídka výš kus s odštípnutým okrajem a začínající rzí z tisíců zpět na stovky korun Tradici drží dál budějovická smaltovna BELIS
Výroba smaltovaného nádobí v Českých Budějovicích neskončila ani se zánikem Sfinxu. Navázala na ni firma BELIS, dnes jediný výrobce smaltu v Česku. V nabídce má vedle jednoduchých jednobarevných řad i puntíkované a květinové dekory, které se vzhledem nápadně blíží kouskům z babiččiny kuchyně.
Přečtěte si také: Pomocná kuchařka bez vyučení: Nástupní plat začíná na 25 000 Kč, a přesto lidi nikdo nesežene Puntíkované a květinové dekory ze smaltu se vracejí do módy a jejich novou výrobu v Česku dnes drží už jen jediná smaltovna. Ilustrační foto. Zdroj: betül nur akyürek / Pexels.
Nový smaltovaný hrnec nebo pekáč přitom pořídíte řádově za několik set až dva tisíce korun. Hodnotu starého cedníku proto drží tři věci, které si u čerstvé výroby nekoupíte: původní značka na dně, dobová poleva a patina získaná dlouhými lety používání.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_(podnik), https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/smaltovane-hrnce-moda-2026/, https://fresh.iprima.cz/magazin/posledni-smaltovna-je-v-ceskych-budejovicich-a-slavi-vyroci-belis-tam-vyrabi-ikonicke-nadobi-410173, https://www.znackovenadobi.cz/smaltovane-nadobi/, https://www.tiscali.cz/kdo-nevyhodil-stary-smaltovany-cednik-po-babicce-dostane-od-sberatelu-az-2-000-kc-720668