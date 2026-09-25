Kosmetička varuje ženy 60+: tenhle 1 odstín rtěnky přidává 10 let. Většina Češek po něm sahá pořád dokola

Ráno u zrcadla to vypadá jako naprosto bezpečná volba. Decentní, usedlá, dospělá. Přesně tahle úvaha ale stojí za odstínem, který zralé tváři ubližuje nejvíc ze všech. A v českých kosmetických taštičkách ho najdete pořád dokola.
Hned na rovinu: žádná rtěnka nikoho neomladí o deset let, to zvládne leda dobré světlo a šikovná ruka. Rozdíl mezi tváří svěží a tváří unavenou ale barva na rtech udělat umí.
Tmavě hnědá je ta barva
Vizážisté a odborníci na líčení se shodují, že tmavě hnědá je pro zralé rty nejrizikovější volba vůbec. Na mladé napjaté pleti vypadá dramaticky, po šedesátce ale obličej ztuhne a zpřísní. Podobně nemilosrdně se chovají i sytě vínové a temně fialové tóny.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší boty pro seniorky na podzim: vypadají elegantně, ale na mokrém listí zrádně kloužou
Paradox je v tom, proč po ní ženy sahají. Působí decentně a nenápadně, takže vypadá jako rozumná volba. Výsledek v zrcadle je ale přesně opačný.
Foto: Shutterstock.com Proč zrovna ona přidává roky
Rty rok od roku ubírají na objemu a vyblednou. Jejich přirozená červeň slábne, takže ústa působí užší, než ve skutečnosti jsou, a kolem nich se prohlubují svislé linky. Tmavý pigment tenhle proces ještě podtrhne.
„Obecně platí pravidlo, čím užší rty, tím světlejší barva. Všechny tmavé a výrazné odstíny totiž rty opticky zmenší a zúží,“ vysvětlila pro Teta drogerie vizážistka Kateřina Krobová.
Přečtěte si také: Kadeřnice varuje všechny seniorky v Česku. Tenhle účes z 90. let je už dávno z módy a vy ho pořád nosíte. Přidává 10 let
Ústa tedy vypadají menší, než jsou, a zbytek obličeje kvůli kontrastu působí tvrději.
Matná textura problém dokončí
K tmavé barvě se často přidává druhý prohřešek, a to matná silně pigmentovaná rtěnka. Zralé rty bývají sušší, takže se do nich matná formule doslova zakousne. Barva se usazuje v každé jemné lince a zatéká do vrásek nad horním rtem.
Lépe poslouží krémové, hydratační nebo saténové rtěnky. Jemný odlesk světlo rozptýlí, takže rty působí vláčněji a plněji.
Přečtěte si také: Tohle nosí každá Španělka po 60: Opticky díky tomu zhubnete o 5 kg, ale české seniorky to přehlíží Foto: Shutterstock.com Barvy, které tvář rozsvítí
Teplé a tlumené odstíny obličeji vracejí barvu, kterou mu léta pomalu odčerpala. Nejlépe fungují starorůžová, broskvová, korálová, malinová a karamelová.
Nejde o to vzdát se výrazné rtěnky. Jde o to vyměnit chladný temný pigment za teplý a světlejší.
Než sáhnete po rtěnce
Začněte balzámem a nechte ho pár minut vsáknout, třeba během snídaně. Na hydratovaný podklad barva sedne rovnoměrně a nikam nezatéká.
Přečtěte si také: Tyhle kalhoty dodávají outfitům seniorek šmrnc. Skryjou přebytečná kila a okamžitě vám opticky uberou centimetry v pase
Konturovací tužka pak pomůže hlavně tehdy, když má barvu samotných rtů. Tmavší obrys ústa orámuje jako rámeček a tvář kvůli němu působí starší i přísnější.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.ireceptar.cz/hobby/5-odstinu-rtenek-ktere-vas-delaji-zbytecne-starsi-vsadte-na-staroruzovou/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/jaky-odstin-rtenky-vybrat-jak-s-ni-pracovat-kdyz-vam-je-pres-50-temto-barvam-chybam-se, https://www.tetadrogerie.cz/clanky/krasa/oblicej/jak-nosit-temne-rty, https://www.denik.cz/pro-zeny/liceni-pravidla-vizazista-2020.html, https://www.kondice.cz/kosmetika/jak-na-povisle-koutky/