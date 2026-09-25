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Kosmetička varuje ženy 60+: tenhle 1 odstín rtěnky přidává 10 let. Většina Češek po něm sahá pořád dokola

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Ráno u zrcadla to vypadá jako naprosto bezpečná volba. Decentní, usedlá, dospělá. Přesně tahle úvaha ale stojí za odstínem, který zralé tváři ubližuje nejvíc ze všech. A v českých kosmetických taštičkách ho najdete pořád dokola.
Kosmetička varuje ženy 60+: tenhle 1 odstín rtěnky přidává 10 let. Většina Češek po něm sahá pořád dokola

Kosmetička varuje ženy 60+: tenhle 1 odstín rtěnky přidává 10 let. Většina Češek po něm sahá pořád dokola

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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