Lom u Výklek má hloubku osm metrů a průzračnost jako horské jezero. Barvu vody určuje geologie stěn

Přitom stojíme na Přerovsku, uprostřed rovinaté Hané. Lom u obce Výkleky fungoval desítky let jako zdroj stavebního kamene. Dnes slouží jako sezonní přírodní koupaliště, které v horkých dnech přitahuje tisíce lidí denně. Právě kombinace neobvykle průzračné vody, skalní kulisy a nového organizovaného provozu z něj činí jedno z nejzajímavějších letních míst na Moravě.
Proč voda ve Výklekách připomíná alpské jezero
Kdo poprvé sestoupí po jediném pozvolném vstupu k hladině, zarazí ho barva. Zelenomodrá až tyrkysová, podle úhlu slunce světlejší nebo sytější. Stěny lomu tvoří moravská droba, sedimentární hornina, jejíž jemné minerální úlomky se dostávají do vodního sloupce a rozptylují dopadající světlo. Podle obecného optického principu, který popisuje například
U.S. National Park Service, právě takové mikroskopické částice v čisté vodě posilují modrozelené odstíny. Přímý laboratorní rozbor zbarvení pro Výkleky sice veřejně dostupný neexistuje, ale mechanismus odpovídá tomu, co návštěvník vidí na vlastní oči.
Letní viditelnost pod hladinou se pohybuje kolem tří metrů; širší rozmezí uváděné lokálními zdroji sahá od dvou do pěti metrů podle počasí a návštěvnosti. Na alpský rekord v dohlednosti to samozřejmě nedosáhne. Síla Výklek spočívá jinde: na střední Moravě těžko najdete místo, kde se dá reálně koupat v takto fotogenické scenérii, s kamenitým dnem, kolmými stěnami, chladnější vodou bez řasového zákalu a rybami proplouvajícími pod nohama.
V červnu 2025 přidala příroda ještě jeden překvapivý detail. V lomu se objevily tisíce sladkovodních medúzek druhu
Craspedacusta sowerbii, drobných, průsvitných tvorů o průměru pár centimetrů, kteří se ve středoevropských vodách vyskytují vzácně a pro člověka jsou neškodní. Co přinesla sezona 2025: vstupné, pravidla a konec divočiny
Ještě před pár lety vypadal lom jako místo bez pravidel. Černé táboření, odpadky, hluk do noci. Starostka Výklek Kateřina Jandová a provozovatel Bohuslav Romsa proto od 1. června 2025 zavedli organizovaný režim s jasným ceníkem:
Celodenní vstupné pro dospělého: 100 Kč Hodinový vstup: 50 Kč (plus vratná záloha 100 Kč) Děti do 100 cm: zdarma Parkování osobního auta: 50 Kč / den Karavan: 400 Kč / noc Stan: 200 Kč / noc, osoba ve stanu dalších 100 Kč
Součástí areálu jsou toalety, kontejnery na tříděný odpad, občerstvení a vyhrazená kempovací plocha. Podle dostupných průvodců a novějších recenzí si na místě lze pořídit i paddleboardy, lehátka, zmrzlinu nebo burger; přesnou nabídku je ovšem rozumné ověřit přímo u provozovatele, protože se může měnit v průběhu sezony.
Jedno zásadní upozornění: parkovat podél hlavní silnice nebo v obci nelze. Podle vyjádření starostky pro
Autovýlet.cz platí v okolí zákazy stání i zastavení. Jediná legální varianta je placené parkoviště u lomu, odkud je to k vodě asi 250 metrů pěšky. Koupání na vlastní nebezpečí: co Výkleky nemají
Průzračná voda a skalní amfiteátr snadno zastíní praktické limity. Maximální hloubka dosahuje podle různých zdrojů osmi až deseti metrů, průměr se pohybuje kolem šesti. Mimo jediný pozvolný vstup padají stěny strmě do hloubky, takže pro malé děti a neplavce představuje terén reálné riziko. Plavčík na místě nepůsobí. Koupání probíhá výhradně na vlastní odpovědnost.
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Podstatný je i hygienický rozměr. Výkleky nefigurují na seznamu koupacích vod monitorovaných
Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje. To znamená, že žádný úřad pravidelně neodebírá vzorky a nevyhodnocuje mikrobiologickou ani chemickou jakost. Návštěvníci i výletové weby vodu popisují jako čistou, jenže „čistá na pohled“ a „hygienicky vyhovující podle vyhlášky“ jsou dvě odlišné kategorie. Kdo potřebuje jistotu úředního monitoringu, měl by volit jinam.
Chybějí rovněž sprchy a převlékárny. Výkleky zkrátka cílí na příznivce přírodního koupání, kteří ocení skalní atmosféru víc než koupalištní komfort.
Jak si Výkleky stojí vedle jiných zatopených lomů v Česku
Zatopené lomy patří k nejoblíbenějším letním cílům v zemi, jenže většina z nich funguje v šedé zóně. Ikonický lom Kosov u Srbska na Berounsku láká smaragdovou barvou, ale podle oficiálního materiálu destinace Berounsko tam platí zákaz vstupu i koupání. Výkleky oproti tomu nabízejí legální, organizovaný provoz s jasně vymezenými pravidly.
Dolní Beřkovice ve středních Čechách zase disponují travnatým a písčitým okolím s hloubkou dvou až osmi metrů; prostředí je přívětivější pro rodiny s malými dětmi, ale postrádá skalní dramatičnost Výklek. Ani tam ovšem neprobíhá pravidelné sledování kvality vody.
Právě v tom tkví pozice moravského lomu: spojuje vizuální atraktivitu, reálnou možnost koupání a sezonní infrastrukturu do balíčku, který v tuzemsku nemá mnoho konkurentů. Podle nás jde o jedno z mála míst, kde se „instagramová“ scenérie potkává s funkčním provozem, a to za stovku na den.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková