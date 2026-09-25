Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Lom u Výklek má hloubku osm metrů a průzračnost jako horské jezero. Barvu vody určuje geologie stěn

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dvacet minut autem z Olomouce, kousek od sjezdu z dálnice D35, se mezi strmými skalními stěnami ukrývá vodní plocha, kterou návštěvníci přirovnávají k horskému jezeru.
Lom u Výklek má hloubku osm metrů a průzračnost jako horské jezero. Barvu vody určuje geologie stěn

Lom u Výklek má hloubku osm metrů a průzračnost jako horské jezero. Barvu vody určuje geologie stěn

Zdroj: Foto: Petr Filippov - licence CC BY 3.0
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Málaga má pláže uprostřed města díky písku z afrického šelfu, který proud přinášel tisíce let. Eurovíkend tu stačí na všechno
Málaga má pláže uprostřed města díky písku z afrického šelfu, který proud přinášel tisíce let. Eurovíkend tu stačí na všechno
Kosatka drží měsíčníka za ploutev a druhá do něj naráží plnou rychlostí. Tkáň se rozpadne na tisíce kousků, mládě pak sbírá sousto po soustu
Kosatka drží měsíčníka za ploutev a druhá do něj naráží plnou rychlostí. Tkáň se rozpadne na tisíce kousků, mládě pak sbírá sousto po soustu

Kosatky v Kalifornském zálivu si osvojily dosud nepopsanou techniku zpracování kořisti: jedna drží mrtvého...

Ibišek trojdílný je kriticky ohrožený, ale přesto ho musí olomoucká univerzita zničit. Hostí nebezpečný virus
Ibišek trojdílný je kriticky ohrožený, ale přesto ho musí olomoucká univerzita zničit. Hostí nebezpečný virus

Kateřina Smékalová z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu (CARC) oznámila v polovině...

Lanovka v Dolomitech má kabiny tak úzké, že v nich stojíte jako v rakvi. Nikdy nezastavuje, nastupuje se skokem za jízdy
Lanovka v Dolomitech má kabiny tak úzké, že v nich stojíte jako v rakvi. Nikdy nezastavuje, nastupuje se skokem za jízdy

Na průsmyku Passo Sella v Dolomitech stále funguje lanovka, do jejíchž úzkých kabin pro jednoho až dva...

Venkovní bazén se slanou vodou a podvodní hudbou leží hodinu od Brna. Za účinky stojí jód z pramene, který vyvěrá z hloubky 1900 m
Venkovní bazén se slanou vodou a podvodní hudbou leží hodinu od Brna. Za účinky stojí jód z pramene, který vyvěrá z hloubky 1900 m

Sobotní ráno, 8:25, autobusové nádraží Zvonařka. Přímá linka 104 míří přes hraniční přechod Hevlín do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.