Neskutečný přešlap českých seniorek u kadeřníka: Myslí si, že omládnou, tak si nechávají dělat tuhle barvu

Žádná barva vlasů neubere roky na povel. Jedna volba ale dokáže v zrcadle nadělat pěknou paseku a v českých kadeřnictvích po ní ženy sahají pořád dokola. Nejzajímavější na tom je, že si ji vybírají právě proto, aby vypadaly svěžeji.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Chyba nezačíná ve vlasech, ale v pleti
Pleť se s věkem mění. Postupně ztrácí část pigmentu, světlá a je jemnější než dřív. Barva z krabičky nebo z misky u kadeřníka přitom zůstává pořád stejně sytá.
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Když se k takové tváři přidá sytě černá nebo hodně tmavá hnědá, vznikne kolem obličeje ostrý předěl, který nic neschová. Výrazněji vystoupí vrásky kolem očí, prohloubí se stíny a víc je vidět i drobné pigmentové skvrny. Výraz pak působí přísněji a unaveněji, než jak se člověk skutečně cítí.
Na mladší pleti stejný odstín žádný problém nedělá, protože rozdíl mezi vlasy a obličejem je tam přirozeně větší. Právě proto barva, kterou žena nosila třicet let, najednou přestane fungovat.
Foto: Unsplash.com Tmavá barva prozradí, jak jsou vlasy jemné
Druhá potíž je optická. Vlasy s lety řídnou a mění strukturu, a sytě tmavý odstín na tom nechá vyniknout. Účes vypadá plošeji a ztrácí objem, i když ho ve skutečnosti neztratil tolik.
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Přidává se k tomu zvyk barvit celou hlavu na jeden tón od kořínků po konečky. Výsledek vypadá na první pohled upraveně, jenže vlasům chybí hloubka a světlo se v nich nemá od čeho odrazit.
„Jednolitá barva u zralých vlasů je nejčastější chyba, kterou vidím. Výsledek je sice technicky správný, ale vizuálně působí jako paruka. Vlasy ztrácejí hloubku a přirozenost, které omlazují mnohem víc než samotný odstín,“ řekla pro Kondici.cz kadeřnice Tereza Řezáčová.
Foto: Freepik.com Bílý pruh u pěšinky se ohlásí nejdřív
Tmavá barva má ještě jeden háček, který se projeví až za pár týdnů. Rozdíl mezi ní a nově vyrostlými bílými vlasy je ze všech kombinací největší, takže odrost u pěšinky je vidět i na dálku.
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Kdo si chce udržet jednolitě tmavou hlavu, musí kvůli tomu k barvení podstatně častěji. U světlejších a teplejších odstínů se šediny ztratí nenápadněji a hranice mezi barvou a odrostem tolik nebije do očí.
Teplé tóny místo havraní černé
Tmavých vlasů se kvůli tomu vzdávat nemusíte. Kadeřníci doporučují ubrat na sytosti a přidat teplo, takže dobře poslouží kaštanová, zlatavě hnědá, oříšková nebo karamelová. Obličej rozjasní a přechod mezi pletí a vlasy vypadá měkčeji.
Druhá věc je technika barvení. Jemné melírované pramínky, balayage nebo měkké barevné přechody vrátí vlasům hloubku a šediny do nich zapadnou samy od sebe, místo aby se je barva snažila za každou cenu překrýt.
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Skok na úplně opačný konec ale taky nepomůže. Velmi světlá studená blond s bledší pletí splyne a obličej z ní působí mdle, takže lepší službu udělají teplejší varianty jako medová nebo písková blond.
Foto: Shutterstock.com
Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kondice.cz/beauty-a-vzhled/jakou-mate-barvu-vlasu-zapomente-na-tmavou/, https://www.svetzeny.cz/moda-a-krasa/kadernici-radi-jakym-barvam-vlasu-se-zeny-nad-50-let-mely-vyhnout-tyto-odstiny-vas-udelaji-starsi-62993, https://www.kondice.cz/pece-o-telo/barveni-vlasu-po-padesatce-sediny/, https://www.dotyk.cz/magazin/barvy-vlasu-co-delaji-starsi/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/barva-vlasy-trend/