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Neskutečný přešlap českých seniorek u kadeřníka: Myslí si, že omládnou, tak si nechávají dělat tuhle barvu

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Dennívýzva
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Žádná barva vlasů neubere roky na povel. Jedna volba ale dokáže v zrcadle nadělat pěknou paseku a v českých kadeřnictvích po ní ženy sahají pořád dokola. Nejzajímavější na tom je, že si ji vybírají právě proto, aby vypadaly svěžeji.
Neskutečný přešlap českých seniorek u kadeřníka: Myslí si, že omládnou, tak si nechávají dělat tuhle barvu

Neskutečný přešlap českých seniorek u kadeřníka: Myslí si, že omládnou, tak si nechávají dělat tuhle barvu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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