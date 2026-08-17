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Liberec za čtyři roky proinvestoval přes tři miliardy, největší akcí je bazén

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Za poslední čtyři roky proinvestoval Liberec přes tři miliardy korun, podle zjištění ČTK je to dvakrát víc než v předchozím čtyřletém období. Rekordní byly investice krajského města loni, kdy podle údajů ze závěrečného účtu dosáhly 1,16 miliardy korun. Největší investicí je dlouho připravovaná rekonstrukce městského plaveckého bazénu, která přijde na více než 800 milionů korun bez DPH. Hotová má být v červnu příštího roku.
Liberec za čtyři roky proinvestoval přes tři miliardy, největší akcí je bazén

Liberec za čtyři roky proinvestoval přes tři miliardy, největší akcí je bazén

Zdroj: Liberecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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