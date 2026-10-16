Dejte do rychlovarné konvice a zapněte. Vodní kámen se rozpustí jako máslo

Ta vrstva není jen kosmetická vada. Funguje jako tepelný izolant, který brání topnému tělesu předávat teplo vodě. Spotřebič pak potřebuje víc času i energie.
Zanedbaná údržba může podle odborníků zvýšit spotřebu elektřiny o 20 až 30 %. Při lokálním přehřívání je kromě toho víc namáháno topné těleso, konvice proto slouží kratší dobu.
Mnoho domácností kvůli tomuhle nánosu sahá po čemkoli, co má po ruce. Jenže ne každý domácí prostředek je stejně šetrný ke spotřebiči i k dýchacím cestám.
Ocet, nebo prášek z drogerie? Souboj o čistou konvici
Tradiční volbou je ocet, ale krystalická kyselina citronová je elegantnější a účinnější řešení. Dosahuje vyšší čisticí účinnosti už při nižších koncentracích a neuvolňuje dráždivé těkavé výpary.
Důležitá je i šetrnost k materiálu. Ocet může postupně degradovat pryžová a silikonová těsnění, zatímco kyselina citronová je k těmto součástkám ohleduplnější.
Mýty z internetu: čerstvý citron a přeplněná konvice
Často se tvrdí, že čerstvá citronová šťáva nahradí prášek. To je omyl. Šťáva obsahuje jen okolo 5 až 8 % kyseliny a k tomu dužinu a přírodní cukry, které se na topném dně snadno připalují.
Nebezpečné jsou také návody, které radí naplnit konvici roztokem až po okraj. Při reakci kyseliny s vápencem se bouřlivě uvolňuje oxid uhličitý a roztok pění.
Když přeteče, hrozí vniknutí horké kyselé kapaliny do elektroinstalace, zkrat základny i popálení. Konvici proto plňte nejvýše do poloviny.
Co se v konvici doopravdy děje
Krystalická kyselina citronová reaguje s uhličitanem vápenatým. Vzniká dobře rozpustný citrát vápenatý, voda a neškodný oxid uhličitý.
Odborníci na chemii a servis domácích spotřebičů to popisují jako ideální ekologickou a materiálově šetrnou volbu. Na rozdíl od agresivnějších kyselin nebo octa totiž neurychluje korozi nerezového dna a nepoškozuje elastomery těsnění.
Správný postup krok za krokem
Na 0,5 až 1 litr vody použijte 15 až 30 gramů kyseliny citronové, tedy zhruba 1 až 2 polévkové lžíce. Roztok nalijte do konvice naplněné maximálně do poloviny.
Přiveďte ho k varu nebo ohřejte na 80 až 90 °C a nechte působit 15 až 30 minut. Poté roztok vylijte a vnitřek 1× až 2× převařte čistou vodou.
Výsledkem bude čistá konvice bez nutnosti drhnutí drátěnkou.
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Autor článku: Tereza Holubová