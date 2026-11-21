Julius „Lavi“ Lavický se pomalu chystá na poslední filmový výkop. Třetí Vyšehrad je po několikaměsíčním natáčení hotový a jeho tvůrci se nyní zavřeli do kabiny, totiž do střižny. Závěrečný díl filmové trilogie, v němž se Jakub Štáfek znovu představí jako fotbalový průšvihář a Jakub Prachař jako jeho trpělivý agent Jarda, dorazí do kin v příštím roce. A podle prvních vyjádření se tentokrát nebude tolik cestovat ani experimentovat s žánry. Místo toho se už v přiloženém zákulisním videu s fotbalovými internacionály vracíme tam, kde to všechno začalo: k původní partě, fotbalu a především k poněkud svéráznému vztahu dvou nepravděpodobných parťáků.
Desetidílný internetový seriál Vyšehrad ustavil Laviho jako fotbalovou primadonu, jejíž sebevědomí dalece převyšuje sportovní výkony i racionalitu. Satira na poměry českého fotbalu a jeho hvězdičky, které často dávají před samotnou hrou přednost slávě (neboli samotné příležitosti být fotbalistou), oslovila statisíce diváků a v roce 2022 zamířila do kin jako Vyšehrad: Fylm. Snímek v režii Štáfka a Martina Koppa se stal nejúspěšnějším českým filmem roku a Laviho otcovské peripetie, pokračující narcismus i série průšvihů potvrdily, že z internetového výstřelku vyrostla regulérní divácká značka. Loni na něj navázal Vyšehrad Dvje, v němž se Lavický vydal za zahraničním angažmá, avšak skončil s ostudou na vesnici, kde úřadoval také romský syn Máry Dony (nikoli Maradony). Výpravnější pokračování znovu ovládlo žebříček návštěvnosti domácích filmů, i když divácké ohlasy byly méně nadšené, a nyní dozrál čas na definitivní tečku.
Ta má být podle tvůrců především nostalgickým návratem. „Máme rádi trilogie, Vyšehrad je naše srdeční záležitost a chceme ten příběh zakončit s láskou k tomu, co jsme tady deset let budovali. Co se týče scénáře, u trojky jsme si dali opravdu záležet, aby z toho byl cítit návrat ke kořenům,“ říká Jakub Štáfek, který se vedle hlavní role opět podílí také na režii a produkci. Režisér Martin Kopp dodává, že po žánrově rozvolněnější dvojce se chtěli soustředit na vztah Laviho a Jardy, jenž vstupuje do své poslední, „skutečně upřímné, tím pádem ale i velmi křehké fáze“. Producent Ctibor Pouba jde ještě dál: „Opustíme hru se žánry, opustíme honbu za novými postavami. Vyšehrad TŘY bude návrat ke starému Vyšehradu, k původním postavám, k fotbalu. Za mě to bude film o přátelství. Obrovská buddy komedie.“
Vedle Štáfka a Prachaře se vrátí Šárka Krausová jako Laviho žena Lucie, Jakub Jenčík coby jeho syn Richard, Ondřej Pavelka jako pan Král, Jiří Ployhar v roli Žloutka a Lukáš Vaculík jako trenér Šebek. Do známého parodického světa se zapojí také Jaroslav Plesl, David Novotný či Miroslav Hanuš, kteří ztvární záporáky. A nezůstane jen u herecké sestavy. Fotbalové prostředí opět oživí skutečné osobnosti včetně Patrika Bergera, Romana Bednáře, Jana Rajnocha a Václava Kadlece. Někteří z nich se ostatně objevují i v přiloženém zákulisním videu, kde nám přibližují proces natáčení a připomínají, že Vyšehrad si nezakládá pouze na nekorektních hláškách, ale v nezanedbatelné míře i na autenticitě často divokého fotbalového zákulisí. Šárka Krausová, která si zopakovala roli Lucie, ostatně slibuje, že „to bude m*da!“.
Natáčelo se převážně v Praze a také na místech, která jsou s předchozími díly neodmyslitelně spojená. Tvůrci chtějí uzavřít desetiletou kapitolu návratem k postavám a vztahům, díky nimž se z Vyšehradu stal jeden z nejvýraznějších tuzemských komediálních fenoménů posledních let – vedle Okresního přeboru a rozhodně před vyprahlým Kouzlem derby. „Je to prostě takový návrat domů po všech stránkách,“ říká Jakub Prachař. Vyšehrad TŘY uvede do kin v roce 2027 distribuční společnost Bioscop.
Zdroj: Bioscop