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Další špatná zpráva pro české důchodce. Valorizace bude nejspíš ještě nižší a mají smůluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Když nynější vláda nastupovala, slibovala důchodcům velkorysejší pravidla pro zvyšování penzí. Lednová […]
Další špatná zpráva pro české důchodce. Valorizace bude nejspíš ještě nižší a mají smůlu
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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