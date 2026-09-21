Pomalý podzim bez stresu: Jednoduché nápady, jak si náramně užít chladnější dny

Podzim je pro polovinu lidí nejlepším obdobím roku, ta druhá část ho snáší podstatně hůře. Nižší teploty, kratší dny i méně možností jim připadají depresivní a tak tráví volné chvilky v posteli nebo sledováním televize. Podzim ale nabízí spoustu krásných možností, které sníží stres, zlepší náladu a pomůže si více užívat život. Připravili jsme několik inspirativních tipů pro každého, kdo si chce letos užít podzim jinak.
Přijít z práce, uvařit večeři, uklidit a zase se nachystat na další den. Koho by to bavilo, když je navíc venku neustále zamračeno a zima? Záleží jen na vašem úhlu pohledu. Můžete využít pár minut každý den po práci či škole nebo si o to víc užít víkendy. Jenže co dělat? Připravili jsme pro vás několik tipů.
Místo, kde vás špatná nálada nepostihne
Listí se zbarvuje do pestrých barev, venku se dobře dýchá a chladnější počasí je tak nějak osvěžující. Když vyrazíte do přírody, ideálně do lesa, vaše nálada se zlepší. Věřte nám, je to potvrzené dokonce i
vědecky – už pouhých 10 minut v lese . Někdy k lepší náladě stačí tak málo jako nebýt zavřený doma a vyrazit ven. Pokud v lese strávíte více času (20-90 minut) a užijete si snižuje stres a zvyšuje pozitivní emoce svižnější procházku, přínos pro psychické zdraví bude ještě výraznější. Procházka lesem o samotě nebo s kamarádkou je skvělý způsob, jak se zbavit stresu a zlepšit si náladu. Foto: Magnific Dělejte častěji cokoliv, co nezahrnuje elektroniku
Myslíte si, že vám dívání se do mobilu nebo sledování televize nějak prospívá? Možná dočasně. Ty nejlepší účinky se ale dostavují tehdy, když jste offline. Můžete upéct koláč pro sebe nebo své blízké, vyzkoušet něco vytvořit nebo si prostě jen psát a čmárat do deníku anebo si číst.
Mnozí lidé se musí takovému soustředění naučit, protože jsou už příliš zvyklí zabavovat se na telefonu, ve výsledku se to ale vyplatí. Stres se sníží a dostaví se dobrá nálada, která zůstane. Sociální sítě, videa a
sledování nejrůznějšího obsahu na mobilních telefonech poskytují úlevu jen dočasně – jakmile s tím skončíte, cítíte se ještě hůř než předtím. Užívejte si proto častěji offline aktivity a sledujte dění okolo sebe. Čtení knihy, psaní do deníku nebo kreslení mnoha lidem připadá jako ztráta času, přitom to má značný přínos pro duševní zdraví. Foto: Magnific Svět zbožňuje běh. Běhejte taky
Na podzim nastává ideální období pro běh. Teplota je perfektní, venku je méně lidí – a také přirozeně ubývá možností k pohybu.
Zůstaňte aktivní a vyberte si sport, který je vám nejbližší. Může to být rychlá chůze, pravidelná návštěva fitka či protahování doma na podložce – anebo běh. Lidé objevují krásu běhu a vy byste mohli také. Není to tak těžké, jak se zdá. Stačí začít pomalu, užívat si přírodu a přítomný okamžik. V našem stručném průvodci se dozvíte, jak na to. Běh, rychlá chůze nebo klidná procházka jsou to nejlepší, co pro sebe můžete udělat. Hlavní je u toho vydržet. Foto: Magnific Moudro na konec: Věk jako výmluva? Nezavírejte si zbytečně dveře
Spousta lidí se od určitého věku domnívá, že už mnohé věci nemohou dělat. Slova jako
„Na tohle už jsem starý, to už nemá cenu“ patří mezi nejčastější omezení, která si lidé od určitého věku vytváří v hlavě, přitom je to naprostý nesmysl – dnešní doba umožňuje všechno všem.
Můžete začít studovat, začít se učit nový jazyk i se rozhodnout, že od dnešního dne budete pravidelně cvičit jógu. Je jedno, jestli je vám dvacet, padesát nebo sedmdesát. Ve skutečnosti na nic nejste staří. Je to jen hloupé
omezení, které si sami vytváříme v hlavě. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, pmc.ncbi.nlm.nih.gov