Pozor! Na letišti vám nevezmou kufry při odbavení. Změna na letištích nastane 10. listopadu

Konec starých časů: Ryanair posunul limit o 20 minut
Cestující nízkonákladové aerolinie Ryanair musí od 10. listopadu 2026 počítat s větším časovým předstihem pro odbavení zavazadla. Zatímco dosud se přepážky zavíraly 40 minut před odletem, nově se hranice posune na 60 minut. Změna se dotkne všech letišť v síti Ryanairu.
Prakticky to znamená, že pokud máte odlet například v 10:00, dosud jste mohli kufr odevzdat ještě v 9:20. Od listopadu však musíte stihnout odbavení nejpozději v 9:00. Kdo dorazí později, nemá nárok na bezplatný přesun na jiný let a s vysokou pravděpodobností zůstane s kufrem na letišti.
Změnu oficiálně potvrdil marketingový ředitel Ryanairu Dara Brady, podle kterého má opatření minimalizovat počet cestujících, kteří zmeškají odlet kvůli zdržení ve frontách.
Chceme dostat lidi s odbaveným zavazadlem přes letiště rychleji. I po odevzdání kufru totiž musí absolvovat bezpečnostní a pasovou kontrolu, kde se během špičky tvoří dlouhé fronty,
říká Brady.
Fronty na letištích a nový systém EES komplikují situaci
Zpřísnění limitů souvisí také s očekávaným zavedením nového evropského systému vstupu a výstupu (EES), který může na letištích způsobovat delší fronty u pasových kontrol. Některá evropská letiště jsou v poslední době výrazně vytíženější než dříve a během letní sezóny se tam pravidelně tvoří zástupy.
Ryanair sice i nadále doporučuje příchod na letiště minimálně dvě hodiny před odletem, nové pravidlo však stanovuje jasnou hranici pro cestující s odbaveným zavazadlem. Kdo cestuje pouze s příručním zavazadlem, změna se ho netýká – takový cestující se odbavuje online a míří rovnou k bezpečnostní kontrole.
Jak ukázala letošní zkušenost z bratislavského letiště na začátku léta, kdy několik cestujících zmeškalo let, nestačí jen dorazit včas. Klíčové je jít na bezpečnostní a pasovou kontrolu s dostatečným předstihem, pokud tam čeká dlouhá fronta. Sednout si po příchodu do kavárny může znamenat zmeškání odletu.
Většina lidí létá bez odbaveného zavazadla, samoobsluha se rozšiřuje
Podle údajů Ryanairu využívá možnost cestování s odbaveným zavazadlem pouze přibližně pětina cestujících. Hlavním důvodem je fakt, že za tuto službu se výrazně připlácí, čímž se zdražuje celková cena letenky. Většina zákazníků nízkonákladové aerolinie proto létá jen s příručním zavazadlem.
I tak však jde o velké množství lidí. Ryanair ročně přepraví stovky milionů cestujících.
Aerolinka současně chystá rozšíření samoobslužných systémů na odevzdávání zavazadel. Cestující si na vybraných letištích dokáže vytisknout zavazadlový štítek a kufr odevzdat bez klasického odbavení u přepážky. Do podzimu 2026 chce Ryanair dostat podobný systém na drtivou většinu letišť ve své síti.
Nové samoobslužné kiosky jsou plně integrovány s mobilní aplikací Ryanairu. Cestující si v ní může zavazadlo předem zaregistrovat a u kiosku už jen bleskově vytisknout fyzický štítek na kufr. Kdy se tak stane v Bratislavě, zatím není jasné.
Ani rychlejší technické řešení však nemění základní pravidlo. Od 10. listopadu 2026 bude při letech Ryanairu s odbaveným zavazadlem klíčová hranice jedné hodiny před odletem. Kdo dorazí na letiště podle starého 40minutového limitu, s vysokou pravděpodobností ho pracovníci odmítnou bez nároku na bezplatný přesun na pozdější let. Protože online check-in je povinný, můžete s palubním lístkem zkusit stihnout letadlo, ale kufr byste museli nechat na letišti.
Zdroje článku: theguardian.com, euronews.com, autoviny.sk, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková