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Pozor! Na letišti vám nevezmou kufry při odbavení. Změna na letištích nastane 10. listopadu

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Od 10. listopadu 2026 zavádí Ryanair nový limit pro odbavení podaného zavazadla. Přepážky se zavřou už 60 minut před odletem místo dosavadních 40 minut. Kdo dorazí později, zůstane s kufrem na letišti.
Pozor! Na letišti vám nevezmou kufry při odbavení. Změna na letištích nastane 10. listopadu

Pozor! Na letišti vám nevezmou kufry při odbavení. Změna na letištích nastane 10. listopadu

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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