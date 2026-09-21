Skončila rekonstrukce domu, kde se psaly dějiny. Teď je na řadě muzejní expozice

„Historický objekt i přístavba jsou provozně i technicky propojené a budou společně sloužit výstavním účelům. Tank jsme museli přestěhovat v průběhu stavby přes střechy domů, protože bychom ho tam už jinak nedostali. Při rekonstrukci byl proveden nový krov včetně úpravy tvaru krovu a střechy, kam byla umístěna svítící bílá hvězda. Ta už z dálky upozorní na to, že v budově je muzeum osvobození. Objekt má také nově výtah, vzduchotechniku, chlazení a další technologie,“ vyjmenoval technický náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).
Při rekonstrukci kladl architekt důraz zejména na zachování historicky cenných artefaktů, například atypických litinových radiátorů, dveřního a okenního kování a i historických kamen umístěných ve třetím patře objektu. „Veškeré práce, které vedly k zachování, obnově nebo doplnění chybějících částí tohoto objektu, byly prováděny s velkým důrazem na řemeslné zpracování,“ doplnil náměstek.
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Expozice přiblíží okamžiky bombardování
Připravovanou expozici přirovnává město k show na světové úrovni. „Expozice bude mapovat události roku 1945 od dubnového bombardování města přes Plzeňské povstání až po příjezd spojeneckých vojsk do Plzně,“ uvedla Lucie Kantorová (ANO), náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu.
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V suterénu provede expozice návštěvníka válečnou Plzní, ukáže mu výrobu zbraní ve Škodovce, zprostředkuje atmosféru bombardované Plzně, kterou umocní simulátor válečného krytu. Součástí expozic budou také projekce o plzeňském povstání, osvobození i konci války v Plzni a v Evropě, stejně tak i období nové totality. Část bude věnována Slavnostem svobody a veteránům.
Místo, kde v Plzni skončila 2. světová válka
„Zpočátku tu zde stály jenom dva malé domečky na městské periferii, byly obklopeny zemědělskými usedlostmi. Celá lokalita se ale už za Rakouska-Uherska změnila a Katovská třída se stala důležitým městským bulvárem. I proto rodina Semlerových tento dům koupila, radikálně přestavěla a nevytvořila zde činžovní dům, ale takový soukromý malý palác,“ připomněl historii místa objektu Karel Zoch, vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně.
Po válce objekt využívala československá armáda k evidenci branců a vojáků v záloze. Dům byl od roku 2002 opuštěný.
Židovská rodina Semlerových, která mimo jiné vlastnila továrnu na gramofonové jehly, si interiér nechala navrhnout od proslulého architekta Adolfa Loose. V roce 1939 emigrovala do Kanady a dům zabrali němečtí okupanti, kteří tam zřídili velitelství wehrmachtu. Na konci války, konkrétně 6. května 1945 ve 14:15, byla v pánském salonu podepsána kapitulace německé posádky. Velitel Georg von Majewski se po podpisu listin před přítomnými americkými vojáky, svým štábem a manželkou Elisabeth na místě zastřelil.
Tento dům je svědkem těch nejdramatičtějších historických událostí a já mám obrovskou radost, že muzeum sídlí právě v tomto autentickém prostředí, protože že není nad to, když se historie prezentuje v místech, kde se ve skutečnosti odehrávala.Karel Zoch — vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně
Do nových prostor se přestěhuje také část expozice muzea Patton Memorial Pilsen, které 21 let sídlilo v kulturním domě Peklo. Muzeum vlastní unikátní artefakty z bojišť v Normandii, Ardenách i z jihozápadních Čech i osobní předměty vojáků a věci, které věnovali američtí a belgičtí veteráni a jejich rodiny, třeba originální vojenskou čepici s podpisem generála George Pattona, jehož jednotky vstoupily do města 6. května 1945. Tyto unikátní předměty budou k vidění právě na Klatovské.
Součástí expozic budou také projekce o plzeňském povstání, osvobození i konci války v Plzni a v Evropě, stejně tak i období nové totality.
Nové muzeum vyjde na zhruba 258 milionů korun, přičemž město získá dotace ve výši kolem 123 milionů korun. Veřejnosti by se mělo muzeum otevřít na jaře 2027.