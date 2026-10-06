Co se vyplatí vyřešit doma ještě před topnou sezonou

První chladnější dny obvykle ukážou, co jsme přes léto přehlíželi. Radiátor hřeje jen napůl, oknem táhne, termostat nereaguje a z krbu se po několika měsících ozve nečekaný zápach. Přitom většinu těchto problémů lze odhalit ještě dříve, než začne topná sezona naplno. Co se vyplatí zkontrolovat a vyřešit včas?
Zkontrolujte okna a dveře
V létě si netěsnosti kolem oken člověk často ani nevšimne. Jakmile se ale ochladí, studený vzduch kolem rámů poznáte okamžitě. Projděte proto okna i dveře a zaměřte se na těsnění.
Není nutné hned přemýšlet o výměně celých oken. U starších konstrukcí může pomoci nové těsnění nebo seřízení. Zkontrolujte také dveře do sklepa, garáže či jiných nevytápěných prostor.
Moderní PVC okna se vyznačují výbornými tepelně izolačními vlastnostmi a nejžádanější jsou v odstínech šedé. Foto: Deceuninck Uvolněte cestu teplu
Před topnou sezonou se vyplatí podívat také na rozmístění nábytku. Nestojí před radiátorem nová komoda nebo sedačka? Nezakrývají ho závěsy?
Teplo by mělo mít možnost volně cirkulovat po místnosti. Stejně tak zkontrolujte okolí krbu nebo kamen. Hořlavé předměty, dekorace ani koš s dřevem by neměly být příliš blízko zdroje tepla.
Zdroj: Ateliér Orsei Krb a komín nenechávejte na poslední chvíli
Kdo topí dřevem, měl by mít kontrolu komína vyřešenou ještě předtím, než začne pravidelně přikládat. Stav spalinové cesty má přímý vliv nejen na bezpečnost, ale i na správný odvod spalin. Kontrolu provádí odborně způsobilý kominík; samotné čištění u některých spotřebičů může za stanovených podmínek provést i majitel.
U kamen si zkontrolujte také těsnění dvířek, stav skla a přívod vzduchu. A pokud máte dřevo připravené venku, ověřte, zda je opravdu suché. Vlhké dřevo hůře hoří, vytváří více kouře a podporuje usazování nečistot ve spalinových cestách.
Zdroj: Ptáček Podlahové topení potřebuje trochu jiný přístup
Majitelé podlahového vytápění mohou mít pocit, že se jich předsezonní kontrola vlastně netýká. Některé věci ale stojí za ověření i zde. Především regulace a jednotlivé okruhy. Pokud některá část domu reaguje na nastavení výrazně jinak než ostatní, je lepší problém řešit ještě před zimou.
Podlahové topení má navíc pomalejší reakci než klasické radiátory. Nečekejte proto na první opravdu studený večer a pak se nesnažte během chvíle zvýšit teplotu o několik stupňů. Systému prospívá spíše stabilnější provoz a rozumně nastavená regulace.
Připravte si i samotný provoz
Ještě před sezónou si zkontrolujte, zda máte vše potřebné k běžnému provozu. U krbu dostatek suchého dřeva, u kotle například potřebné filtry či další spotřební součásti podle doporučení výrobce. Pokud používáte chytrou regulaci, ověřte, že termostat komunikuje s topným systémem a že máte správně nastavené časové programy.
A jedna praktická rada na závěr: první dny netopte automaticky „na maximum“. Nejprve sledujte, jak rychle se jednotlivé místnosti ohřívají a kde naopak teplo chybí. Právě první týdny jsou ideální k doladění regulace.
Některá moderní zařízení můžete ovládat i pomocí mobilní aplikace. Zdroj: Pexels Pár minut kontroly teď může ušetřit hodiny řešení v zimě
Před topnou sezonou není nutné dělat doma velké změny. Často stačí projít několik zdánlivých maličkostí – od radiátorů přes těsnění oken až po komín a regulaci. Díky tomu můžete případné problémy odhalit v době, kdy je ještě pohodlně vyřešíte, a do prvních mrazů vstoupit s klidem na duši.
Zdroj info: Kapitoly o bydlení a autorský text