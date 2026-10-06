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Co se vyplatí vyřešit doma ještě před topnou sezonou

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První chladnější dny obvykle ukážou, co jsme přes léto přehlíželi. Radiátor hřeje jen napůl, oknem táhne, termostat nereaguje a z krbu se po několika měsících ozve nečekaný zápach. Přitom většinu těchto problémů lze odhalit ještě dříve, než začne topná sezona naplno. Co se vyplatí zkontrolovat a vyřešit včas?
zdroj: pexels.com

zdroj: pexels.com

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 06:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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