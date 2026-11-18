Cizinec předvedl strážníkům nevídané a nechutné divadlo. Skončil na zemi a v poutech
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Cizinec předvedl strážníkům nevídané a nechutné divadlo. Skončil na zemi a v poutechZdroj: Městská policie Plzeň
Článek byl publikován 18.11.2026 05:35
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