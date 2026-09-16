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Křetínského online supermarket Košík.cz prohloubil ztrátu téměř na 900 milionů

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Internetový supermarket Košík.cz stále zůstává ekonomicky závislý na finanční podpoře svých majitelů, skupině miliardáře Daniela Křetínského (75 procent) a Metro AG (25 procent). Ti do něj sypou finanční injekce v řádu stovek milionů korun, aby pomohli zalepit podobně vysoké ztráty. Vyplývá to z výroční zprávy Košík.cz za poslední období, fiskální rok 2024/2025 (do března).
Křetínského online supermarket Košík.cz prohloubil ztrátu téměř na 900 milionů

Křetínského online supermarket Košík.cz prohloubil ztrátu téměř na 900 milionů

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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