Křetínského online supermarket Košík.cz prohloubil ztrátu téměř na 900 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Křetínského online supermarket Košík.cz prohloubil ztrátu téměř na 900 milionů
Televize Prima oznámila všechny soutěžící, které se zúčastní třetí řady populární reality soutěže TV Prima...
Úctyhodný moderátorský výkon. Dvojice Marek Eben - Tereza Kostková (foto) letos odmoderuje 14. ročník...
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Mediazastupitelství Media Club, které patří do skupiny miliardáře Ivana Zacha a které zastupuje na čtyři...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →