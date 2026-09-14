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V nových Zrádcích se objeví i novinářka kontroverzního Deníku N „Zdíša“ Pokorná

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Televize Prima oznámila všechny soutěžící, které se zúčastní třetí řady populární reality soutěže TV Prima Zrádci. Ta odstartuje 16. září na streamovací platformě Prima+ a od 20. září na terestrické Primě. "Hrad Křivoklát znovu otevírá své brány, ale atmosféra uvnitř je jiná. Temnější. Hustší. Nemilosrdnější," tvrdí komerční stanice. Moderátorem a průvodcem show bude opět Vojtěch
Ve nových Zrádcích se objeví i novinářka kontroverzního Deníku N „Zdíša“ Pokorná

Ve nových Zrádcích se objeví i novinářka kontroverzního Deníku N „Zdíša“ Pokorná

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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