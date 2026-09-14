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Odyssea se stala s 1,68 miliardy dolarů nejvýdělečnějším filmem studia Universal Pictures

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Hollywoodská adaptace řeckého mýtu Odyssea (foto) režiséra a scenáristy Christophera Nolana , která vstoupila do kin v polovině července, se stala nejvýdělečnějším filmem studia Universal Studios všech dob. Podle údajů oborového portálu Boxofficemojo.com doposud prodala kinovstupenky za 1,684 miliardy dolarů.
Odyssea se stala s 1,68 miliardy dolarů nejvýdělečnějším filmem studia Universal Pictures

Odyssea se stala s 1,68 miliardy dolarů nejvýdělečnějším filmem studia Universal Pictures

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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