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Chladič vpředu a motor vzadu. Proč stodvacítka vařila v každém kopci

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Dennívýzva
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Dlouhé fronty před prodejnami Mototechny a sen o rodinném cestování k moři. Legendární automobil Škoda sto dvacet z Mladé Boleslavi motorizoval celou zemi, ale kvůli složitému chlazení s trubkami pod podlahou v letních vedrech pravidelně vařil. Vývoj mladoboleslavských osobních vozů řady sedm set čtyřicet dva…
Červený automobil Škoda sto dvacet GLS se čtyřmi předními světlomety na výstavě veteránů

Červený automobil Škoda sto dvacet GLS se čtyřmi předními světlomety na výstavě veteránů

Zdroj: Jiří Sedláček / Wikimedia CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 20:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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