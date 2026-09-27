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Cesta na vrchol nebyla snadná, Tomáš Baťa to dokázal

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Životní příběh Tomáše Bati vypráví příběh chlapce, který se od těžkého dětství postupně vypracoval na jednoho z nejslavnějších tuzemských podnikatelů. Jak se mu to podařilo?
Cesta na vrchol nebyla snadná, Tomáš Baťa to dokázal

Cesta na vrchol nebyla snadná, Tomáš Baťa to dokázal

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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