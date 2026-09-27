Smažák za 495 korun? Turisty šokují ceny na Labské bouděPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Smažák za 495 korun? Turisty šokují ceny na Labské boudě
Slavný cukrář a porotce v soutěži Peče celá země Josef Maršálek potěšil své fanoušky 20 let starou fotkou....
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