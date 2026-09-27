Ve Velké Chuchli se dostihy běhají už 120 let

Kromě cvalových a klusáckých dostihů se tu konají i parkurové skoky a další kulturní a sportovní akce. Dostihy se běhají pravidelně od dubna do října. A v zimě tu v posledních letech bývá venkovní lyžařská dráha pro běžkaře.
„Ředitelství Českého závodního spolku všem přátelům koní na vědomost dává, že... se budou konat pravidelné dostihy na nově zbudovaném závodišti v obci Chuchel, dříve Chuchelec zvané. Zahájení slavnostní při účasti osob a koní význačných," lákal denní tisk diváky již v červenci 1906. Na vybudování závodiště poskytlo půjčku město Praha (200 tisíc korun). Prvním koněm, kterému se v Chuchli podařilo zvítězit, byla klisna Vision v sedle se svým majitelem, zvěrolékařem Františkem Bartoschem. První klasické derby se v Chuchli běželo 22. května 1921.
V květnu 1911 tu přistál aviatik Jan Kašpar při historickém průkopnickém letu Pardubice - Praha. A významnou událostí se stalo Československé derby v roce 1931, které oficiálně navštívil prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Přihlížel vítězství hřebce Oskara s jezdcem Jiřím Eschem z chrudimské stáje. Za éry první republiky se chuchelské dostihy těšily velké přízni veřejnosti a jejich navštěvování představovalo i společenskou událost. Setkávaly se zde známé osobnosti jako byl Vlasta Burian, Ferenc Futurista, Rudolf Deyl st. či Adina Mandlová. Prezident Masaryk tam zajížděl i soukromě. Hlediště zdobily dámy v elegantních kloboucích a tato tradice pokračuje v Chuchli dodnes.
Za obou světových válek byl provoz závodiště přerušován a poté se opět obnovil. Za Pražského povstání v květnu 1945 byly po výbuchu vlaku s municí zasaženy stáje dostihových koní a vzplanuly. Většinu koní se podařilo zachránit vypuštěním ven, ale tři nepřežili. Byli mezi nimi velmi populární kůň té doby Cyklon či klisna Luba, která již byla vyvedena ven, ale stádový pud ji vehnal zpět do hořící stáje.
Součástí závodiště bývaly dříve dřevěné secesní tribuny, "zlatková" pro bohatší obecenstvo a "desetikorunová" pro ostatní. Zázemí areálu mělo moderní vybavení. Lóže na hlavní tribuně byly propojeny telefony s vinárnou, kterou si zde pronajal známý lahůdkář Lippert. Tribuny měly zasklené boční stěny a v přízemí fungoval poštovní úřad, odkud se dalo zavolat na parkoviště fiakrů, drožek a aut.
V minulosti závodiště několikrát poničily záplavy. V roce 1985 byly strženy staré dřevěné secesní tribuny a postavena nová železobetonová tribuna, otevřená na jaře 1991. V letech 1953 až 1990 byla pořadatelem dostihů ve Velké Chuchli organizace Státní závodiště. Po majetkoprávně nejisté éře 90. let 20. století se na konci roku 2001 stala pořadatelem dostihů společnost TMM. Dnes závodiště ovládá rodina miliardáře a realitního magnáta Radovana Vítka. Samotné pozemky pod závodištěm dlouhodobě patří státu, přičemž provozovatelé areálu si je pronajímají. Rodina Radovana Vítka získala většinový podíl v tehdejší provozní společnosti na konci roku 2017 a následně zahájila rozsáhlou modernizaci celého areálu.
Chuchle je dnes domovem nejvýznamnějších rovinových zkoušek včetně Českého (dříve Československého) derby, které píše svou historii s řadou legendárních ročníků (například v roce 1972 vyhrála žokejka Miloslava Hermansdorferová-Schulzová). K dalším velkým akcím patří Velká jarní cena a St. Leger, které spolu s Českým derby tvoří takzvanou klasickou Trojkorunu.
Kromě zázemí pro koně, majitele a sportovce nabízí sportoviště v Chuchli i zastřešenou železobetonovou tribunu pro 4000 diváků a celkový divácký prostor pro 10 tisíc lidí. Ředitelkou Chuchle Areny je Zuzana Rambová. Letos v létě měl na závodišti koncertovat kontroverzní americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, vystoupení se ale nakonec neuskutečnilo.