Česku chybí stovky milimetrů srážek

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Česku chybí stovky milimetrů srážekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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České krajině chybí za loňský a letošní rok stovky milimetrů srážek oproti průměru z let 1991 až 2020. Jižní Moravě, která bývá standardně sušší,…
dest
Zdroj:
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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