Action i Pepco se třesou strachy. Do Česka vtrhl nový obchodní řetězec s krásnými věcmi a nižšími cenami

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Ostrava se na podzim dočká premiéry, která může výrazně zamíchat kartami v segmentu diskontních prodejen. Nákupní centrum Forum Nová Karolina totiž otevře dveře první české pobočce řetězce MR.DIY – značky, jež za dvě dekády vyrostla z malajsijského startupu v globálního obra s téměř šesti tisíci obchody.
Zatímco jméno tohoto hráče u nás zatím nikomu nic neříká, v patnácti zemích světa už dávno patří mezi zavedené adresy pro levné nákupy. A právě česká expanze má být dalším krokem v dobývání Evropy, kde firma už zabodovala ve Španělsku, Polsku či Rumunsku.
Polský úspěch jako vzor pro český trh
Tempo, jakým dokáže asijský řetězec expandovat, nejlépe ilustruje příběh ze sousedního Polska. První prodejnu tam otevřeli na podzim 2024 – a během pár měsíců vyrostla síť o třicet poboček. Tento razantní nástup přesvědčil vedení firmy, že středoevropský region má pro jejich model obrovský potenciál.
Volba Ostravy jako startovního bodu má svou logiku. Město leží strategicky blízko polských hranic, což usnadňuje zásobování z distribučního centra ve Zgierzi u Lodže – hlavního logistického uzlu pro střední Evropu. Zároveň nabízí dostatečně silnou kupní sílu pro otestování zájmu tuzemských nakupujících.
Ostrava je ale jen začátek cesty. Plány počítají s rychlým postupem do Prahy a krajských metropolí, kde by mělo během krátké doby vzniknout prvních dvacet prodejen. Magdalena Nazarewicz, ředitelka obchodního rozvoje MR.DIY, která má bohaté zkušenosti z rozjezdu české sítě Pepco, v rozhovoru pro e15 nastínila konkrétní harmonogram: „V úvodní fázi chceme otevřít čtyři až pět obchodů a v následujícím roce přidat minimálně deset dalších,“ říká Nazarewicz.
Ráj pro kutily s dvaceti tisíci položkami v katalogu
Co vlastně nový hráč přinese? Hlavní rozdíl oproti stávající konkurenci spočívá v zaměření sortimentu. Zatímco Pepco a KiK vsadily na levný textil a sezónní dekorace, Action láká směsicí drogerie, hraček a základního nářadí, MR.DIY se profiluje jako komplexní destinace pro údržbu domácnosti a kutilství.
V první tuzemské prodejně čeká na zákazníky přibližně deset tisíc druhů zboží, přičemž globální katalog značky obsahuje více než dvacet tisíc položek. Sortiment pokrývá nářadí a potřeby pro kutily, vybavení pro dům i zahradu, papírnické a školní potřeby, sportovní doplňky, hračky, drobnou elektroniku nebo autopříslušenství.
Celý koncept stojí na myšlence vyřešit drobné nákupy pod jednou střechou. Člověk přijde na jedno místo a bez zdlouhavého hledání pořídí šroubovák do dílny, sešit pro školáka, baterie i čistič na auto – a to vše za diskontní ceny.
Klíčovou filozofií řetězce je motto „Always Low Prices“. Na rozdíl od konkurence se firma nesoustředí na krátkodobé slevové akce, ale na stabilně nízkou cenovou hladinu u celého sortimentu. Právě tento přístup jí pomohl získat loajalitu milionů zákazníků po celém světě.
Stovky prodejen a nová pracovní místa
Ambice firmy pro český trh jsou odvážné. Dlouhodobým cílem je vybudovat přes sto prodejen, přičemž podle Nazarewicz má tuzemský trh kapacitu až na dvě stě provozoven. Takto masivní růst přirozeně přinese vytvoření stovek nových pracovních míst – nejen přímo na prodejních plochách, ale i v logistice, administrativě a zásobovacích centrech.
Pro běžného spotřebitele znamená příchod nováčka především jednu věc: větší konkurenci a tlak na udržení nízkých cen. Dramatické předpovědi o konci zavedených řetězců nejsou na místě – značky jako Pepco nebo Action mají v Česku pevnou základnu věrných zákazníků a rozhodně nevyklízejí pole.
Když se ale na trhu potká více silných prodejců s podobnou cenovou hladinou, vzniká přirozený tlak na zlepšování nabídky i udržení atraktivních cen. Pro nakupující je to vždy pozitivní zpráva. Češi se tak mohou těšit na širší výběr, dostupnější dílenské i domácí potřeby a další místo, kam vyrazit pro běžné vybavení do domácnosti.
Zdroje článku: Wikipedia, idnes.cz, iprima.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová