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Action i Pepco se třesou strachy. Do Česka vtrhl nový obchodní řetězec s krásnými věcmi a nižšími cenami

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Maloobchod s dostupným zbožím čeká nová kapitola. Z Malajsie přichází řetězec s více než 5 700 prodejnami po celém světě, který chce Čechům nabídnout deset tisíc druhů zboží pro kutily i domácnost.
Action i Pepco se třesou strachy. Do Česka vtrhl nový obchodní řetězec s krásnými věcmi a nižšími cenami

Action i Pepco se třesou strachy. Do Česka vtrhl nový obchodní řetězec s krásnými věcmi a nižšími cenami

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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