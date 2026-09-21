Kdo udělá s platební kartou toto, přijde o úspory. Policie varuje před novým zákeřným podvodem

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Vytáhnete z poštovní schránky obálku s hlavičkou banky, kde máte účet. Uvnitř naleznete dopis s vaším celým jménem, přesnou adresou a výzvou k okamžité aktivaci nové platební karty. Grafika dokonale odpovídá vizuálnímu stylu vaší finanční instituce, text je bez jediného překlepu. Málokdo v takovou chvíli začne tušit, že drží v ruce propracovanou zbraň organizovaných kyberzločinců.
Tento typ útoku se právě nyní šíří západní Evropou a bezpečnostní analytici varují: je jen otázkou času, kdy dorazí masivně i k nám. Podvodníci záměrně opouštějí digitální kanály, kde už lidé zpozorněli na podezřelé odkazy a divné SMS zprávy. Fyzický papír s perfektní grafikou v nich totiž stále vyvolává silný pocit autority.
Únik dat jako vstupní brána
Celá akce nezačíná náhodným rozesíláním letáků po sídlištích. Útočníci si oběti pečlivě vytipovávají na základě rozsáhlých úniků osobních údajů, které jsou volně nebo za poplatek dostupné na darknetu. O konkrétním člověku tak často vědí jméno, bydliště, telefonní číslo a především to nejcennější – u jaké banky má vedený účet.
S těmito informacemi pak pracují s chirurgickou přesností. Umělá inteligence jim navíc výrazně usnadňuje práci. Moderní jazykové modely dokážou vygenerovat bezchybný formální text, který věrně napodobuje styl komunikace bankovních domů. Výsledkem je dopis, u něhož běžný člověk nemá šanci poznat padělek.
Bezpečnostní složky zaznamenaly tento trend například ve Francii nebo Portugalsku, kde tímto způsobem přišla o úspory celá řada lidí. České banky potvrzují, že se s tímto konkrétním scénářem na našem území zatím v praxi nesetkaly, preventivně před ním však důrazně varují.
Jak funguje klíčový moment podvodu
Sdělení v dopise bývá naléhavé: banka vás informuje o nutnosti aktivace nové karty nebo o povinné bezpečnostní aktualizaci té stávající. Bez provedení těchto kroků prý hrozí okamžité zablokování platebních služeb.
Právě tady přichází jádro celého triku. Dopis vyzývá k potvrzení totožnosti prostřednictvím několika variant: buď obsahuje podvodný QR kód (odborně tzv. quishing – spojení slov QR kód a phishing), odkaz na falešnou webovou stránku, nebo výzvu zavolat na speciální linku a sdělit tam citlivé údaje včetně celého čísla karty, data expirace a bezpečnostního kódu CVV.
V některých extrémních verzích útočníci po oběti požadují, aby starou kartu přestřihla určitým způsobem a odeslala zpět v přiložené obálce. Čip karty přitom záměrně nechávají nepoškozený, aby jej mohli dále zneužít. Pokud dopis obsahuje i fyzickou plastovou kartu, bývá často univerzální bez vyraženého jména adresáta – což je okamžitý varovný signál.
Jakmile nicnetušící člověk naskenuje falešný kód nebo zadá své údaje, otevírá útočníkům přímou cestu ke svému účtu. Podvodníci okamžitě aktivují přístupy, naváží kartu na své mobilní peněženky a během několika minut dokážou odčerpat veškeré dostupné úspory. Využívají k tomu okamžité platby, nákupy drahé elektroniky či kryptoměn, odkud jsou peníze zpětně prakticky nedohledatelné.
Jak se účinně bránit
Celý mechanismus ukazuje proměnu metod podvodníků. Lidé se už z velké části naučili nereagovat na podivné zprávy ze zahraničních čísel a všímají si podezřelých odkazů v e-mailech. Fyzický papír s hlavičkou a přesnou adresou v nich ale stále vyvolává dojem důvěryhodnosti.
Ochrana přitom vyžaduje jen zachovat klid a dodržet několik základních pravidel: Banka po svých klientech nikdy nežádá aktivaci karty přes neznámé QR kódy z dopisů ani po nich nechce vyplňování bezpečnostních kódů či PINů na cizích odkazech.
Všechny oficiální karty se standardně aktivují přímo v zabezpečeném mobilním bankovnictví, v internetovém bankovnictví nebo provedením první transakce se zadáním PINu v bankomatu či u platebního terminálu.
Pokud vám ve schránce přistane jakákoli výzva týkající se účtu nebo platební karty, nikdy nevyužívejte kontakty uvedené v samotném dopise. Jakékoli pochybnosti si vždy ověřte přes oficiální zákaznickou linku banky, jejíž telefonní číslo si sami dohledáte na oficiálním webu nebo přímo na zadní straně své stávající platební karty.
Podvodníci spoléhají na to, že člověk zpanikaří z představy nefunkční karty a začne jednat zbrkle. Stačí ale chvíle odstupu a jeden kontrolní telefonát přímo do banky – a celý propracovaný scénář útočníků se okamžitě zhroutí.
Zdroje článku: connexionfrance.com, archiv.hn.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská