Auto v servisu nemůže využívat zaplacené parkovací místo, kritizuje řidič z Jihlavy

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Auto v servisu nemůže využívat zaplacené parkovací místo, kritizuje řidič z JihlavyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Už přes dva týdny se snaží Dan Skála z Jihlavy řešit absurdní situaci. Jeho auto, které je po nehodě v servisu, nemůže využívat placené parkovací místo. Dočasná změna registrační značky byla však možná jen na měsíc.
Ilustrační foto.
Zdroj: Jihlavská Drbna
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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