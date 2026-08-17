Čtyři hokejisté se měli stát hvězdami reprezentace. Po násilnické kauze ale kanadští hráči do nároďáku nesmí

12. srpna 2026 uzavřel odvolací orgán Hockey Canada případ, který kanadský hokej provází už osm let. Čtyři členové zlatého juniorského týmu z roku 2018, brankář Carter Hart, útočníci Michael McLeod a Dillon Dubé a obránce Cal Foote, zůstávají vyloučeni z veškerých programů svazu. Pátý obviněný, útočník Alex Formenton, byl naproti tomu okamžitě rehabilitován. Rozhodnutí přišlo víc než rok poté, co soud v Ontariu všech pět hráčů zprostil obžaloby. A právě v tom spočívá jádro celého příběhu: nevinný u soudu neznamená způsobilý reprezentovat.
Noc po galavečeru
Vše se odehrálo v noci z 18. na 19. června 2018 v Londonu v Ontariu. Po slavnostním galavečeru Hockey Canada Foundation a předání prstenů za juniorské zlato se skupina hráčů přesunula do baru a poté do hotelu. Mladá žena, v soudních dokumentech označovaná jako E.M., se vrátila s McLeodem do pokoje 209, kde podle jejího pozdějšího svědectví nejprve proběhl konsenzuální sexuální kontakt, a následně tvrdila, že byla napadena dalšími hráči.
Londýnská policie případ otevřela znovu až v roce 2024 a obvinila pět jmenovaných hokejistů. Soudkyně Maria Carroccia je 24. července 2025 zprostila viny. V rozsudku uvedla, že výpověď E.M. nepovažuje za dostatečně věrohodnou a spolehlivou pro odsouzení a že obžaloba neunesla důkazní břemeno.
Dva různé metry
Zproštění viny ale neznamenalo konec příběhu. Trestní soud posuzoval jedinou otázku: je vina prokázána nade vší rozumnou pochybnost? Hockey Canada kladla otázku jinou: porušili hráči interní kodex chování?
NHL se postavila někam mezi obě roviny. V oficiálním stanovisku z 11. září 2025 liga výslovně napsala, že chování hráčů sice nebylo shledáno trestným, ale „výrazně zaostalo za standardy, které liga očekává“. Ligová disciplína přesto byla jednorázová a časově ohraničená: podpis smlouvy nejdříve od 15. října 2025, první zápas od 1. prosince 2025. Od té chvíle mohli hráči nastupovat v NHL, AHL i kdekoliv jinde.
Hockey Canada šla dál. Odvolací orgán v srpnu 2026 potvrdil, že všech pět hráčů kodex porušilo, a u čtyř z nich ponechal zákaz účasti v národních programech:
- Cal Foote — do 10. listopadu 2026
- Carter Hart — do 10. listopadu 2027
- Dillon Dubé — do 10. listopadu 2028
- Michael McLeod — do 10. listopadu 2030
Formenton dostal okamžitou rehabilitaci. Proč zrovna on? Hockey Canada zveřejnila pouze výsledné termíny, nikoli detailní rozpis, jaké konkrétní porušení vedlo u každého hráče k jiné délce zákazu.
Kde dnes hrají
Zákaz reprezentace se nerovná konci kariéry. Ale ani bezproblémovému restartu.
Hart je na tom sportovně nejlépe. V říjnu 2025 se připojil k organizaci Vegas Golden Knights a vrátil se do NHL. Ze čtveřice měl vždy nejvyšší strop; v sezoně 2022/23 patřil mezi nejlepší brankáře ligy. Podle nás je jediným z postižených hráčů, u kterého má smysl mluvit o reálné budoucí kandidatuře do seniorského kanadského týmu. Ovšem až po listopadu 2027.
Dubé podepsal 1. července 2026 roční smlouvu se St. Louis Blues. Profil hráče pro širší reprezentační okruh měl vždy; otázka je, jestli mu zákaz do roku 2028 neukrojí z nejproduktivnějších let kariéry víc, než dokáže dohnat.
McLeod zamířil do KHL a v sezoně 2025/26 působil v Avangardu Omsk. Solidní profesionální úroveň, ale mimo severoamerický top radar. S návratem do reprezentace nejdříve v listopadu 2030 mu bude třicet let. Okno se zužuje.
Nejhůř je na tom Foote. V sezoně 2025/26 odehrál 48 zápasů za Chicago Wolves v AHL, v létě 2026 podepsal ve švédském Färjestadu, a klub spolupráci ukončil po dvou dnech. Podle SVT Sport ustoupil veřejnému tlaku fanoušků a sponzorů. Foote je v tuto chvíli bez angažmá. Čistě sportovní životopis mu další šanci může otevřít, ale reputační zátěž z něj dělá pro veřejně exponované kluby výrazně problematičtější podpis.
Co kauza udělala se svazem
Hráči nejsou jediní, kdo zaplatil. Hockey Canada samotná prošla od roku 2022 existenční krizí. V červnu 2022 kanadská vláda zmrazila federální financování svazu. Velcí sponzoři (Tim Hortons, Scotiabank, Nike) pozastavili nebo stáhli podporu. V říjnu téhož roku odstoupil generální ředitel Scott Smith a celé představenstvo slíbilo rezignovat.
Svaz od té doby deklaruje sérii reforem: povinný rozšířený screening kandidátů do národních týmů, školení o sexuálním násilí a souhlasu, nezávislou strukturu pro podávání stížností a nové reportování případů nevhodného chování. Podle srpnového rozhodnutí budou rozšířeným screeningem procházet i ostatní hráči z juniorského týmu 2018, kteří nebyli shledáni v porušení kodexu, při jakémkoliv budoucím návratu do reprezentačních programů.
Paradox dvou autorit
Výsledek je neobvyklý a v hokejovém světě bezprecedentní. Hart může chytat v NHL za Vegas, ale nemůže obléknout dres s javorovým listem. Dubé může nastoupit za St. Louis v zápase proti kterémukoliv soupeři, ale ne za Kanadu na mistrovství světa. Liga a svaz posuzovaly totéž jednání, došly k odlišným závěrům o přiměřenosti trestu, a obě mají pravomoc jen ve svém dvorku.
Pro čtyři hokejisty to znamená roky v limbu mezi dvěma verdikty. Soud řekl „nevinen“. Svaz řekl „nezpůsobilý“. Kariéra běží dál, jen bez vlajky na dresu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek