FOTO: Prezident Petr Pavel s manželkou navštívil festival Prázdniny v Telči

Prezidentská návštěva ve městě oživila příběh pozlaceného psacího pera uloženého v místním muzeu. Původně se s ním do pamětní knihy v roce 1928 podepsal prezident Tomáš Garrigue Masaryk, řekl starosta města Vladimír Brtník (ODS), který hlavu státu pozval. „Potom ho v roce 1946 vzal do ruky pan prezident (Edvard) Beneš. Telč navštívil, když hledal nemovitost pro své letní sídlo. Z řady komunistických prezidentů se do kroniky nepodepsal ani jeden,“ doplnil Brtník. Později se perem vyrobeným v USA podepsali při své návštěvě města do pamětních knih také prezidenti Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman.
Prezident dostal pero a zmenšeninu obelisku
Radnice chtěla původně prezidenta obdarovat replikou tohoto pera. Nakonec se ale díky sběrateli Michalovi Mrkvicovi podařilo získat totožné pero vyrobené ve stejné americké společnosti Eclipse Fountain Pen & Pencil ve 20. letech minulého století, které si dnes prezident převzal. „V době svého největšího rozkvětu měla společnost dvě pobočky, jednu v New Yorku a druhou v Torontu v Kanadě. Vůbec netušíme, jak se pero dostalo do Telče. Možná to přivezl nějaký imigrant, možná byl tehdy za první republiky s USA dobrý obchodní styk, těžko říct,“ řekl Mrkvica, který má za sebou i spolupráci na firemním muzeu Centropen v Dačicích.
Na rozdíl od původního telčského pera, které už píše jen po namočení špičky do inkoustu, je darovaný kus plně funkční a se všemi originálními komponenty. Je pozlacené, s ozdobným rytím a specifickou sponou na víčku. Jeho hrot je ze čtrnáctikarátového zlata.
Vedle pera si město pro prezidenta připravilo také zmenšeninu obelisku z mrákotínské žuly, jehož originál stojí na nádvoří Pražského hradu. Mrákotínský lom je nedaleko Telče, odkud se po železnici obelisk do Prahy přepravoval.
„Myslím, že si Město Telč v závěru festivalu Prázdniny v Telči nemohlo přát nic lepšího, než návštěvu prezidenta republiky Petra Pavla s manželkou Evou. Byla to taková moc pěkná tečka za tím 44. ročníkem festivalu ve městě šťastných lásek u nás v Kraji Vysočina,“ uvedl na svém facebooku poslanec a bývalý hejtman Vítězslav Schrek (ODS), který Telč také navštívil.
Prezident přijede opět ve čtvrtek
Prezident Pavel byl letos na Vysočině na oficiální návštěvně v červnu. Předtím prezident kraj navštívil v květnu 2023. Loni na podzim byl na armádním zápase v Horácké aréně. Další oficiální návštěva se chystá už ve čtvrtek. Na programu je prohlídka české technologické společnosti Racom a firmy Kästle CZ vyrábějící lyže. Obě společnosti sídlí v Novém Městě na Moravě na Žďársku. Jednodenní cestu zakončí prezident na zámku Maleč setkáním se zástupci Asociace majitelů hradů a zámků.
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Telčský festival propojující hudbu, divadlo i besedy s inspirativními lidmi měl letos přes deset tisíc návštěvníků, řekl za pořadatele Matěj Kolář. „Nejnavštěvovanější koncerty byly Mňága a Žďorp a Tata Boys na Panském dvoře a na zámku Žalman (Pavel Žalman Lohonka), co slavil osmdesátiny,“ řekl Kolář. Úspěch podle něj měl i koncert Františka Skály a Třaskavé směsi nebo sobotní divadelní představení Edith Piaf: Dnes nechci spát sama. Příští ročník festivalu začne 30. července.