Na adventním věnci se rozhoří první svíčka už 29. listopadu. Pro někoho znamená cestu do kostela, pro jiného odpoledne strávené s rodinou nebo pečení první várky perníčků. Známý zvyk má přitom překvapivě praktický původ: pomáhal dětem odpočítávat dny do Štědrého večera.
Při pohledu za hranice dostává začátek adventu další podoby. Ve Švédsku se ke svíčkám podává kořeněné víno, finské kostely rozezní starý hymnus a v Miláně už mají část adventu za sebou. Ani čtyři svíčky, které považujeme za samozřejmost, nejsou všude konečným počtem.
První advent letos začíná už v listopadu
Adventní neděle se každý rok posouvají podle toho, na který den připadnou Vánoce. V církevním roce začíná advent nedělí
mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Letos tedy přichází ještě před otevřením prvního prosincového okénka v čokoládovém kalendáři. Advent býval dobou ztišení a rozjímání. Zapálená svíčka může i dnes připomenout, že předvánoční čas patří také společným chvílím. Foto: Magnific
Adventní neděle v roce 2026: 29. listopadu: první adventní neděle. 6. prosince: druhá adventní neděle. 13. prosince: třetí adventní neděle. 20. prosince: čtvrtá adventní neděle.
První adventní nedělí také v řadě západních církví začíná
nový liturgický rok. Křesťanské čekání na Vánoce tak má svůj vlastní začátek roku, který předchází silvestrovským oslavám. Dřív se čekalo v mnohem větším tichu
Název advent pochází z latinského
adventus, tedy příchod. Pro křesťany má dvojí význam: připravují se na oslavu Ježíšova narození a zároveň si připomínají očekávání jeho druhého příchodu. Kořeny adventního období sahají do 4. a 5. století, jeho dnešní podoba se však utvářela postupně.
V dřívějším venkovském životě navazovala předvánoční příprava
na konec velkých podzimních prací. Ustávaly taneční zábavy a větší prostor dostávalo rozjímání.
Etnograf Jihočeského muzea Václav Holas v rozhovoru
pro Český rozhlas uvedl:
„Lidé se uchýlili do sebe, do přemýšlení, do rozjímání a očekávání příchodu spasitele.“
Dnešní advent s rozsvícenými náměstími, koncerty a stánky má tak zcela jiný rytmus.
V Hamburku vzali vozové kolo a přidali svíčky
Za vznikem moderního adventního věnce stojí evangelický teolog a vychovatel
Johann Hinrich Wichern. V roce 1839 chtěl dětem v hamburském zařízení Das Rauhe Haus názorně ukázat, kolik času ještě zbývá do Vánoc. K tomu mu posloužilo skutečné vozové kolo. Tradice adventního věnce vznikla roku 1839 v Hamburku. Johann Hinrich Wichern tehdy pomocí svíček na vozovém kole odpočítával dětem dny do Vánoc. Foto: Dguendel/Wikimedia Commons (CC-BY-3.0)
Rozmístil na něm svíčky pro jednotlivé adventní dny. Čtyři velké bílé připadaly na neděle, menší červené na dny mezi nimi. Každý den přibylo další světlo. Celkový počet svíček v této podobě věnce závisel
na délce adventu v daném roce.
Jehličí přitom původní kolo nezdobilo.
Podle vydavatelství spojeného s Rauhes Haus se zelené větvičky přidaly až kolem roku 1860. Později se prosadila menší domácí varianta se čtyřmi svíčkami. Celé vozové kolo by se ostatně na většinu jídelních stolů ani nevešlo. Švédové přidávají glögg, Finové společný zpěv
Ve Švédsku se první adventní neděle pojí stejně jako u nás se zapálením první ze čtyř svíček v adventním svícnu. K adventním nedělím patří ale také
glögg, horké kořeněné víno s rozinkami a loupanými mandlemi, a tenké perníčky, zvané pepparkakor.
Právě
společné posezení u něčeho dobrého je zvyk, který si lze snadno přenést i k nám. Pokud vás baví ochutnávat vánoční pečivo z různých koutů světa, můžete na talíře vedle tradičních perníčků letos přidat třeba i švýcarské biberli s marcipánem.
Ve Finsku má začátek adventu
výrazný hudební doprovod. V luteránských kostelech se zpívá hymnus Hoosianna, jehož melodii složil Georg Joseph Vogler. Ve Švédsku zazněl poprvé roku 1795 a do finského Turku se podle tamní evangelické luteránské církve dostal už v roce 1807.
Do oficiálního finského církevního zpěvníku byl přitom zařazen až v roce 1986, dlouho poté, co si získal oblibu. A ještě jedna drobnost: první adventní neděle má ve finské luteránské církvi bílou liturgickou barvu, barvu radosti.
V Anglii na věnci může překvapit pátá svíčka
V anglikánském prostředí často najdeme vedle čtyř adventních svíček ještě pátou, umístěnou uprostřed. Bývá bílá nebo zlatá,
představuje Krista a zapaluje se na Boží hod vánoční. O první adventní neděli ale i zde hoří teprve první ze svíček určených pro advent. Pátá svíčka uprostřed anglikánského adventního věnce představuje Krista a zapaluje se na Boží hod vánoční. Foto: nick macneill/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-2.0)
Rozdílné mohou být také
významy svíček. Anglikánské materiály připomínají například patriarchy, proroky, Jana Křtitele a Pannu Marii. Pojmenování jednotlivých svíček se tak mezi tradicemi liší. Milán má dvě adventní neděle náskok
V Miláně a dalších farnostech, které užívají
ambrosiánský obřad, trvá advent šest nedělí. Letos tam první připadla už na 15. listopadu. Zatímco v Česku budeme 29. listopadu slavit teprve první adventní neděli, v ambrosiánském kalendáři půjde už o třetí. Za oceánem stejné svíčky, na Filipínách ranní mše
Také američtí katolíci zapalují svíčky na adventním věnci postupně. Americká biskupská konference
popisuje věnec se třemi fialovými a jednou růžovou svíčkou, připouští však i bílé. Růžová patří až třetí neděli, zvané Gaudete, kdy se zdůrazňuje radost z blížících se Vánoc. Simbang Gabi tvoří devět předvánočních mší. Na Filipínách se tradičně konají časně ráno od 16. do 24. prosince. Foto: Avito C. Dalan for the Philippine News Agency/Wikimedia Commons (PD-PhilippinesGov)
K filipínské předvánoční přípravě patří známé
Simbang Gabi, devítidenní série mší tradičně slavených časně ráno. Ta ovšem přichází až v závěru adventu: ranní cyklus začíná 16. prosince a končí na Štědrý den. Které zvyky bych si vypůjčila
Ze zahraničních tradic bych si nejraději vypůjčila
švédské posezení u teplého nápoje a něčeho dobrého. Na první adventní odpoledne mi to vzhledem k mrazivému počasí připadá jako příjemný plán. Kdo si ale raději užije rozsvícené město a vánoční program, může se inspirovat třeba tipem na adventní výlet do Jindřichova Hradce.
Představa dokonale klidného adventu se ale může s běžným životem trochu míjet. Etnoložka a kurátorka sbírky zvykosloví Národního muzea Daniela Záveská to
v rozhovoru pro Radiožurnál vzala s nadhledem:
„A říkám si, že zklidnit se můžeme i v lednu.“ Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, budejovice.rozhlas.cz, rauhes.de, evl.fi, churchofengland.org, usccb.org, radiozurnal.rozhlas.cz