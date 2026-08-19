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Růžové jezero s léčivou vodou leží blíže, než si myslíte. Koupání tu vyjde na 103 Kč

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Na severu Srbska, ve vojvodinské obci Pačir, leží koupaliště, které na fotografiích působí téměř neskutečně. Termální voda zde vystupuje z hloubky přibližně 1 400 metrů a u zdroje dosahuje téměř 72 °C. V samotném jezeře se ochlazuje zhruba na 28 až 32 °C.
Růžové jezero s vodou o teplotě až 72 °C. Pačir láká na koupání i údajné léčivé účinky

Růžové jezero s vodou o teplotě až 72 °C. Pačir láká na koupání i údajné léčivé účinky

Zdroj: Kapitalio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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