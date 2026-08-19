Růžové jezero s léčivou vodou leží blíže, než si myslíte. Koupání tu vyjde na 103 Kč

Na severu Srbska, ve vojvodinské obci Pačir, leží koupaliště, které na fotografiích působí téměř neskutečně. Termální voda zde vystupuje z hloubky přibližně 1 400 metrů a u zdroje dosahuje téměř 72 °C. V samotném jezeře se ochlazuje zhruba na 28 až 32 °C.
Pozornost přitahuje především jeho růžový až fialový odstín vody, ještě zajímavější je ale její vysoká mineralizace a slanost. Místní turistické organizace vodu označují za léčivou, přesto je dobré oddělit tradiční lázeňská doporučení od toho, co skutečně potvrzuje medicínský výzkum.
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Pačir leží asi 20 kilometrů severozápadně od Bačky Topoly ve Vojvodině. Termální jezero má plochu přibližně 2 000 metrů čtverečních a největší hloubku 1,6 metru. Voda obsahuje vysokou koncentraci chloridu sodného, takže koupání může připomínat spíš
pobyt ve slané vodě než v běžném sladkovodním jezeře. V letních měsících je růžové jezero oblíbeným místem ke koupání, voda se v něm pohybuje přibližně kolem 28 až 32 °C. Foto: Violeta Jovanov Pestanac / Google Maps
Růžové zbarvení bývá spojováno s vysokou slaností a přítomností specifických mikroorganismů, kterým takové prostředí vyhovuje. Odstín proto nemusí být pokaždé stejně výrazný. Nejde jen o fotogenickou kuriozitu, ale o velmi
specifické vodní prostředí.
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Turistická organizace Vojvodiny i
turistická organizace Bačky Topoly uvádějí, že voda je doporučována hned při několika typech zdravotních obtíží.
Mezi nejčastěji zmiňované patří: některé kožní obtíže včetně lupénky revmatické a pohybové potíže stavy po úrazech některé urologické a gynekologické obtíže celkové uvolnění a zmírnění stresu
Takový seznam ale není totéž jako záruka léčebného účinku. Jednotlivé minerální vody se totiž liší složením,
koncentrací minerálů i teplotou.
Odborník na balneologii (vědní obor zabývající se lázeňstvím) Marcus Coplin to v roce 2026
pro magazín Marie Claire shrnul jednoduše: „Každý minerální pramen je jedinečný.“ Co na termální koupele říká věda
Balneoterapie, tedy využívání minerální nebo termální vody pro zdravotní účely, je předmětem řady odborných studií. Systematické přehledy naznačují možné zlepšení některých příznaků osteoartrózy a také některých kožních onemocnění. To však samo o sobě nedokazuje stejné účinky konkrétně u vody z Pačiru. Největší pozornost v Pačiru přitahuje nezvykle růžová až fialová voda s vysokým obsahem minerálů a solí. Foto: Violeta Jovanov Pestanac / Google Maps
U revmatoidní artritidy je situace ještě opatrnější. Americké Národní centrum pro komplementární a integrativní zdraví uvádí, že přehled osmi studií, kterých se účastnilo celkem 496 účastníků nedokázal kvůli rozdílům mezi jednotlivými výzkumy dojít k jednoznačnému závěru.
Současně
konstatuje:
„Balneoterapie má dobrou bezpečnostní bilanci.“ Vstupné zůstává příjemně nízké
Jedním z důvodů, proč může být Pačir zajímavý i pro české turisty, je
cena. V letošní letní sezoně stojí celodenní vstup pro dospělého 500 srbských dinárů, tedy přibližně 103 Kč. Děti od 4 do 14 let platí 300 dinárů, přibližně 62 Kč. Po 17. hodině se vstupné snižuje na 300 dinárů pro dospělého a 200 dinárů pro dítě.
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V létě je
podle aktuálních údajů areál otevřen denně od 10.00 do 20.00. Před delší cestou bych ale otevírací dobu ještě ověřila, protože mimo hlavní sezonu se může měnit. Přespat lze přímo v Pačiru
Hotel přímo uvnitř lázeňského areálu není, v samotné obci je ale poměrně
široká nabídka soukromých pokojů a apartmánů. Areál termálních lázní Pačir nabízí kromě koupání také zázemí pro odpočinek a posezení během celodenní návštěvy. Foto: Jadranka Ćuković Matušić / Google Maps
Orientačně se dá počítat s 20 až 25 eury za pokoj pro dvě osoby, tedy
zhruba 480 až 605 Kč za noc. Moderněji vybavené apartmány vychází přibližně na 30 až 45 eur, tedy asi 725 až 1 090 Kč. Konkrétní částka samozřejmě závisí na termínu, počtu hostů a obsazenosti.
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Pačir je malá obec, takže nelze očekávat gastronomickou nabídku velkého letoviska. Přímo ve vesnici však funguje například
La Gusto, restaurace zaměřená především na pizzu. Orientační cenová hladina se pohybuje kolem 500 až 1 000 dinárů na osobu, tedy přibližně 100 až 200 Kč.
Větší výběr restaurací nabízí
nedaleká Bačka Topola. Najíst se lze například v Gradska kafana nebo v restauraci Restoran 4AS. Právě Bačka Topola proto dává smysl i jako zastávka cestou k jezeru nebo při návratu.
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Pokud bych v Pačiru zůstala přes noc, samotným koupáním bych program rozhodně nekončila. Zajímavým cílem v okolí Bačky Topoly je
Zobnatica, která má více než dvousetletou tradici chovu koní. Navštívit lze hřebčín, hipodrom, muzeum koní i okolí Zobnatického jezera. Palićské jezero nedaleko Subotice patří mezi oblíbené výletní cíle, které lze s návštěvou Pačiru snadno spojit. Foto: Vukovic Ivan/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-3.0-migrated)
Na delší výlet se nabízí také
Palićské jezero u Subotice. Kromě promenád a parku jsou pro Palić typické secesní stavby z počátku 20. století, například výrazná vodárenská věž. Celou návštěvu Pačiru tak lze poměrně snadno proměnit ve víkendový výlet po severní Vojvodině. Léčivá voda ano, zázračný lék ne
Označení léčivá voda tedy dává smysl především v lázeňském kontextu a používají ho i oficiální turistické organizace regionu. Bylo by ale přehnané tvrdit, že několik koupelí dokáže vyléčit chronické onemocnění. Termální koupání je vhodnější chápat jako
možnou podpůrnou součást péče a příjemnou formu relaxace.
Pro běžného návštěvníka je Pačir především neobvyklým místem k odpočinku. Ať už do Pačiru zamíříte kvůli minerální vodě, příjemně teplému koupání nebo nezvyklému růžovému odstínu jezera, rozhodně
nejde o obyčejné koupaliště. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, vojvodina.travel, backatopola.org.rs, marieclaire.com, balkantrip.tv, visitsubotica.rs