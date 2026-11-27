Nová práce může znamenat lepší výplatu, ale také pravidelné výdaje za cestování. S těmi může pomoci Úřad práce prostřednictvím příspěvku na podporu regionální mobility. Měsíčně lze získat až 10 tisíc korun, skutečná částka ale závisí na vzdálenosti. Žadatel navíc musí splnit několik podmínek a včas podat žádost.
Při rozhodování o nabídce zaměstnání má smysl počítat i s tím, kolik bude stát cesta tam a zpátky. Právě takové výdaje má příspěvek na dojíždění pomoci překlenout. Je určený pro vybrané uchazeče přecházející z evidence Úřadu práce do zaměstnání mimo obec svého bydliště. Samotné vlastnictví auta nebo placení benzinu k jeho získání ale nestačí.
Kdo může o příspěvek zažádat
Podle zveřejněných pravidel Úřadu práce mohou žádat uchazeči, kteří patří do cílové skupiny některého projektu financovaného z Evropského sociálního fondu, který poskytování příspěvku umožňuje. Další skupinou jsou klienti, kteří před posledním zařazením do evidence přišli o zaměstnání v důsledku řádně oznámeného hromadného propouštění. O příspěvek je třeba požádat nejpozději do 30 kalendářních dnů od nástupu do zaměstnání. Foto: Magnific
Člověk, který u stejné firmy pracuje už několik let, tuto podmínku nesplní jen tím, že zdražilo palivo. Konkrétní možnosti
zapojení do příslušného projektu je proto vhodné probrat se svým poradcem už během evidence. Částka se počítá vzdáleností mezi domovem a pracovištěm
Základem výpočtu je
94 korun za jeden kilometr vzdálenosti měsíčně. Maximální příspěvek činí 10 000 korun za měsíc.
Úřad práce na svém webu
vysvětluje:
„Jedná se o částku na 1 kilometr vzdálenosti, nikoliv o částku na 1 kilometr jízdy.“
Cesta do zaměstnání i zpět je už v měsíčním paušálu zahrnuta. Pokud tedy úřad pro výpočet použije vzdálenost 35 kilometrů, vychází měsíční částka na 3 290 korun. Desetitisícového stropu dosáhnete přibližně při vzdálenosti 107 kilometrů. Jiná obec, pracovní smlouva a doprava bez příspěvku firmy
Vedle zařazení do podporované skupiny se posuzují
další podmínky.
Mezi důležité patří: Práce v jiné obci a alespoň pět kilometrů od bydliště. Dlouhá cesta přes jedno město nestačí. Pracovní nebo služební poměr alespoň na šest měsíců, který zakládá účast na důchodovém pojištění. Dohoda o provedení práce ani dohoda o pracovní činnosti tuto podmínku nenahrazuje. Přímá návaznost na evidenci. Poslední den evidence uchazeče má bezprostředně předcházet nástupu do podporovaného zaměstnání. Zaměstnání na území České republiky. Dojíždění do zahraničí se tímto příspěvkem nepodporuje. Dopravu nezajišťuje ani neproplácí zaměstnavatel. Formulář výslovně uvádí i bezplatné používání služebního auta.
Překážkou je také
návrat k zaměstnavateli, u kterého žadatel v předchozích 24 měsících pracoval v příslušném pracovněprávním nebo služebním vztahu. Prověřuje se rovněž nekolidující zaměstnání u stejné firmy v posledních šesti měsících. Posuzuje se i sjednaná hrubá mzda
Příspěvek má také
příjmovou hranici. Sjednaná mzda nebo plat nesmí přesáhnout 1,2násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první tři čtvrtletí předchozího roku. Měsíční paušál na dojíždění se počítá podle vzdálenosti mezi bydlištěm a pracovištěm. Účtenky za palivo jeho výši neurčují. Foto: Magnific
Pro žádosti podávané ještě v letošním roce se vychází z částky
48 171 korun. Po vynásobení koeficientem 1,2 činí hranice 57 805,20 Kč hrubého měsíčně. Žádost má své časové okno
O
příspěvek lze požádat nejdříve 30 kalendářních dnů před vznikem pracovního nebo služebního poměru a nejpozději 30 kalendářních dnů po jeho vzniku. Rozhodující je den nástupu do zaměstnání, nikoli den, kdy přijde první výplata.
Pokud podáváte žádost až po nástupu, nemusíte už být v evidenci uchazečů. Předchozí evidence ale musí na nové zaměstnání bezprostředně navazovat.
Možnost podat žádost dodatečně tedy nepomůže člověku, který nastoupil do práce zcela bez předchozí evidence.
Formulář nazvaný
Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Žádost se řeší na kontaktním pracovišti Úřadu práce, které vás vedlo v evidenci. Podat ji lze například osobně, poštou nebo datovou schránkou; MPSV nabízí také elektronické podání prostřednictvím Identity občana. Co si připravit k žádosti
Podle oficiálního formuláře se dokládá zejména: pracovní smlouva nebo rozhodnutí o přijetí do služebního poměru doklad o zřízení bankovního účtu potvrzení zaměstnavatele, že dopravu nezajišťuje ani neproplácí údaj o výši mzdy a konkrétní adrese pracoviště, pokud nevyplývají z předložené smlouvy
Řeší se také
bezdlužnost vůči finančnímu a celnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Povolené a řádně splácené nedoplatky či povolené posečkání daně mohou být za stanovených podmínek přijatelné.
Nemáte-li při podání ještě uzavřenou pracovní smlouvu, formulář umožňuje její doložení na výzvu později. Před podpisem dohody o příspěvku už ale doložena být musí.
Peníze se vyplácejí zpětně, nejvýše rok
Žádost posuzuje odborná komise a na příspěvek není právní nárok. Po schválení se uzavírá
písemná dohoda. Příspěvek může být poskytován nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců a po dobu trvání pracovního nebo služebního poměru. Při přechodu z evidence Úřadu práce do nového zaměstnání mohou vybraní žadatelé získat na dojíždění až 10 000 Kč měsíčně. Foto: Magnific
Peníze chodí na účet, měsíčně zpětně. Trvání zaměstnání se dokládá například výplatní páskou nebo
potvrzením zaměstnavatele. Portál veřejné správy uvádí pro doložení výplatního listu nejzazší termín do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po vykazovaném měsíci.
Při maximální částce po celých dvanáct měsíců by podpora dosáhla
120 000 korun. To je ovšem výpočet nejvyšší možné pomoci, nikoli částka zaručená každému žadateli. Při porušení podmínek dohody může vzniknout povinnost příspěvek nebo jeho část vrátit.
Na příspěvku mi přijde užitečné, že při posuzování
vzdálenější nabídky práce může změnit rodinné počty i několik tisíc korun měsíčně. Do rozpočtu bych ho ale pevně zahrnula až po schválení. Rozdíl mezi možnou pomocí a podepsanou dohodou je při plánování pravidelných výdajů dost podstatný.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, up.gov.cz, mpsv.gov.cz, identita.gov.cz, portal.gov.cz, e-sbirka.gov.cz