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Rybíz potřebuje po sklizni důležitý zásah: Tohle udělejte ještě letos a příští rok se vám odměníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Rybíz potřebuje po sklizni důležitý zásah: Tohle udělejte ještě letos a příští rok se vám odmění. Rybíz patří mezi nenáročné ovocné keře, ale pokud chcete každý rok sklízet plné hrozny šťavnatých bobulí, úplně bez práce se neobejdete. Po sklizni nastává období, kdy je dobré keř zkontrolovat, odstranit poškozené části a připravit ho na další sezonu. Právě správně načasovaný řez totiž rozhoduje o tom, zda bude rybíz postupně houstnout, nebo si udrží vzdušnou korunu a dostatek plodného dřeva.
Černý rybíz
Zdroj: Foto: Pixabay
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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