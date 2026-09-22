Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Rybíz potřebuje po sklizni důležitý zásah: Tohle udělejte ještě letos a příští rok se vám odmění

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Rybíz potřebuje po sklizni důležitý zásah: Tohle udělejte ještě letos a příští rok se vám odmění. Rybíz patří mezi nenáročné ovocné keře, ale pokud chcete každý rok sklízet plné hrozny šťavnatých bobulí, úplně bez práce se neobejdete. Po sklizni nastává období, kdy je dobré keř zkontrolovat, odstranit poškozené části a připravit ho na další sezonu. Právě správně načasovaný řez totiž rozhoduje o tom, zda bude rybíz postupně houstnout, nebo si udrží vzdušnou korunu a dostatek plodného dřeva.
Černý rybíz

Černý rybíz

Zdroj: Foto: Pixabay
Reklama
Další články z Naše zahrada
Uložte zahradu ke spánku. Poradíme, jak správně zazimovat nábytek, záhony i náčiní
Uložte zahradu ke spánku. Poradíme, jak správně zazimovat nábytek, záhony i náčiní
Nájezdy houbařů. Do lesa vyráží i nenasytové a hulváti
Nájezdy houbařů. Do lesa vyráží i nenasytové a hulváti

Houbaření je krásným koníčkem. Jde o vášeň, kterou prostě mnozí lidé milují. Na tom by nebylo nic až tak...

Co sklízet po prvním chladu? Zelenina, která vás možná překvapí
Co sklízet po prvním chladu? Zelenina, která vás možná překvapí

Sklizeň na zahradě zdaleka nekončí. První chladné noci nemusí znamenat konec sklizně. Některé druhy...

Muškáty je čas zazimovat právě teď. Takhle přežijí do jara
Muškáty je čas zazimovat právě teď. Takhle přežijí do jara

Máte na balkoně nebo na zahradě muškáty a nevíte, co s nimi udělat, až přijdou první mrazíky? Nemusíte je...

Starý olej použijete na zahradě. Zlikviduje škůdce i plevel
Starý olej použijete na zahradě. Zlikviduje škůdce i plevel

Použitý olej z kuchyně je považován za odpad, který musí být patřičným způsobem zlikvidován ve speciálních...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.