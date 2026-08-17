Kolik si v Česku měsíčně vydělá hodinový manžel? Až to zjistíte, dáte výpověď a půjdete to dělat také

Zatímco velké stavební firmy odmítají zakázky pod desítky tisíc a na instalatéra čekáte týdny, v českých bytech a domech se každý den hromadí drobné technické problémy. Protékající toaleta, nefunkční zásuvka, montáž kuchyňské linky nebo položení plovoucí podlahy – úkoly, které by před třiceti lety vyřešil každý druhý tatínek, dnes představují noční můru pro většinu domácností.
A právě tady vzniká obrovský prostor pro šikovné ruce. Profese hodinového manžela už dávno není terčem vtipů ani přivýdělkem pro důchodce. V současném Česku jde o plnohodnotný byznys, kde si spolehlivý profesionál může měsíčně vydělat 70 až 120 tisíc korun čistého – po všech daních, odvodech a nákladech.
Proč domácnosti zoufale hledají šikovné řemeslníky
Moderní život přinesl paradox: lidé mají více peněz, ale dramaticky méně času a technických dovedností. Většina pracuje dlouhé hodiny a volný čas nechce trávit montováním nábytku podle nepřehledných návodů. Kvalitní příklepová vrtačka, laserová vodováha nebo lisovací kleště představují investici v řádu desítek tisíc – částku, která se běžnému majiteli bytu na dvě použití nevyplatí.
K tomu přistupuje úbytek manuální zručnosti napříč generacemi. Technické obory se dlouhé roky potýkaly s nezájmem a generace, která si doma opravila vše od pračky po motorovou pilu, postupně stárne. Výsledkem je trh, který doslova hladoví po lidech schopných vyřešit běžné domácí problémy rychle a spolehlivě.
Specializovaní řemeslníci zase často nechtějí ztrácet čas s drobnými zakázkami. Zatímco velká rekonstrukce koupelny přinese desítky tisíc za týden práce, montáž garnýží nebo výměna silikonu ve sprše vypadá jako ztráta času. Právě v této mezeře mezi velkými firmami a bezradnými domácnostmi se rodí prosperující byznys.
Reálná čísla: Co přináší den v terénu
Hodinová sazba se na českém trhu pohybuje mezi 450 až 850 korunami v závislosti na regionu a náročnosti úkonu. V Praze, Brně a větších krajských městech se standardní sazba za odbornější zásahy běžně šplhá k 600 až 900 korunám za hodinu.
K hodinové taxe se navíc připočítávají další položky. Dopravné po městě nebo sazba za kilometr (často 12 až 20 Kč/km nebo paušál 300 až 600 Kč za výjezd). Úkolové ceny za konkrétní zásahy: montáž televize na zeď od tisíce korun, výměna silikonu ve sprchovém koutě kolem 1 800 Kč či vymalování standardního pokoje od 4 000 Kč. Příplatky za expresní výjezdy, víkendy nebo havárie často rostou o 50 až 100 procent.
Pokud hodinový manžel odpracuje u klientů šest fakturovaných hodin denně při průměrné sazbě 650 korun a připočte dopravné, jeho denní hrubá fakturace činí kolem 4 500 až 5 500 korun. Za dvaadvacet pracovních dní v měsíci tak vygeneruje obrat 90 až 125 tisíc korun. Při vyšším nasazení, práci o víkendech nebo kombinaci s úkolovými pracemi se hrubé příjmy pohybují i mezi 130 a 160 tisíci.
Od hrubého obratu k čistému zisku: Kam mizí peníze
Podnikání hodinového manžela je typické poměrně nízkými fixními náklady v porovnání s provozem dílny nebo kamenné prodejny. Mezi pravidelné měsíční výdaje patří paušální daň a povinné odvody – sociální a zdravotní pojištění společně s daní z příjmu vyjdou v nejčastějším prvním pásmu na 9 162 korun měsíčně. Při vyšších příjmech může živnostník spadnout do druhého pásma s platbou 16 745 korun nebo třetího pásma s odvody 27 139 korun měsíčně.
Pohonné hmoty a provoz automobilu: podle denního nájezdu a velikosti obsluhovaného regionu padne na benzín, naftu a běžný servis zhruba 6 až 10 tisíc korun měsíčně. Opotřebení nářadí a drobný spotřební materiál – pravidelný nákup vrtáků, kotoučů, tmelů a obnova opotřebovaného nářadí tvoří přibližně 3 až 5 tisíc korun měsíčně.
Pojištění profesní odpovědnosti, nezbytná pojistka pro případ poškození majetku klienta, vyjde na 500 až 1 000 korun měsíčně. Materiál použitý na opravy – šrouby, sifony, kabely, stavební chemie – se přeúčtovává přímo zákazníkovi s marží, takže nepředstavuje přímý náklad živnostníka. Výsledkem je, že z měsíčního obratu 120 tisíc korun zůstává po odečtení veškerých nákladů čistý výdělek kolem 90 až 100 tisíc přímo v kapse.
Co profese skutečně vyžaduje: Víc než jen šroubovák
Představa, že stačí koupit základní sadu nářadí a začít inkasovat tisíce, by byla naivní. Úspěšný hodinový manžel musí rozumět základům truhlařiny, instalatérství, zedničiny, malování i elektroinstalace. Klient většinou nechce volat tři různé lidi na pověšení zrcadla, výměnu vypínače a zapojení myčky – chce jednoho člověka, který vyřeší vše najednou.
Kvalitní profesionální zázemí je klíčové. Akumulátorové nářadí profesionálních řad, průmyslový vysavač, detektory kabelů a trubek ve zdi a spolehlivá dodávka nebo kombík jsou vstupní investicí, která se v prvních měsících pohybuje v řádu 80 až 150 tisíc korun.
Právě měkké dovednosti však vytváří největší konkurenční výhodu. Dochvilnost, čistota při práci včetně úklidu po vrtání, slušné vystupování a srozumitelná komunikace zajistí, že si vás lidé doporučí mezi sousedy. Spokojený zákazník znamená stálou klientelu a nulové výdaje za reklamu.
Z legislativního hlediska je důležité vědět, že většina hodinových manželů podniká na základě volné živnosti. Složitější zásahy do elektroinstalace či rozvodů plynu a vody spadající pod řemeslné či vázané živnosti by tak správně neměli provádět, pokud na ně nemají konkrétní oprávnění.
Odvrácená strana řemesla: Co vás nečeká v kanceláři
Ačkoliv jsou finanční čísla lákavá, práce s sebou nese specifická úskalí, na která lidé z kanceláří často nejsou zvyklí. Fyzická námaha a náročné prostředí – práce vkleče, nošení těžkých břemen, prach, stísněné prostory a práce nad hlavou patří k dennímu chlebu.
Nefakturovaný čas představuje skrytou daň profese. Čas strávený v kolonách, nákupy materiálu v hobbymarketech, příprava nabídek a komunikace po telefonu zaberou denně jednu až dvě hodiny, které klient přímo neplatí. Plná osobní odpovědnost znamená, že navrtat hlavní přívod vody v bytě v šestém patře může přinést škodu za stovky tisíc. Bez preciznosti a platného pojištění odpovědnosti je toto podnikání hazardem.
Sezónnost poptávky také ovlivňuje charakter práce. Zatímco od jara do podzimu dominují venkovní práce, údržba zahrad a příprava chat na sezónu, v zimních měsících se těžiště zakázek přesouvá výhradně do interiérů – montáž nábytku, malování, drobné opravy v bytech.
Poptávka po drobných i komplexnějších opravách v domácnostech trvale roste. Pro řemeslně zdatného člověka, který umí jednat s lidmi a zvládne si sám zorganizovat pracovní den, představuje profese hodinového manžela v Česku jednu z nejpřístupnějších cest k nadstandardnímu a finančně stabilnímu příjmu.
Zdroje článku: novinky.cz, idnes.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský