Retro dřevěné hračky vzrůstají na ceně. Tato podivná československá mašinka se dnes prodává za 80 000 Kč

Dnes, v době plastových a elektronických hraček na jedno použití, se stále častěji ohlížíme zpět do dob, kdy hračky měly duši, vůni a dokázaly přežít generace. Tím nejzářivějším příkladem jsou originální autorské dřevěné hračky z dílny pražské značky KID. Tyto mechanické a pohyblivé skvosty, mezi nimiž vyniká legendární vlakový expres, jedinečný cyklista, tandem nebo dřevěný kůň, zdobily po revoluci nejeden dětský pokojíček. Nebyly to jen obyčejné předměty na hraní, ale malá umělecká díla, která rozvíjela dětskou představivost a jemnou motoriku. Dnes tyto kousky zažívají nevídanou renesanci a dospělé děti i sběratelé jsou ochotni za ně zaplatit jmění.
Příběh mistra řezbáře a zrození porevolučního fenoménu
Za tímto dřevěným zázrakem stojí mimořádná osobnost české umělecké scény. Je jím Miroslav Trejtnar, renomovaný český loutkář, řezbář, scénograf a pedagog, který se narodil v Rychnově nad Kněžnou. V roce 1990 založil společnost KID Praha, ve které začal realizovat své vize o dokonalé dřevěné hračce.
Mezi lidmi sice koluje mýtus, že jde o socialistické retro z éry ČSSR, pravda je však mnohem zajímavější. Tyto hračky vznikly až po sametové revoluci v nově nabyté svobodě devadesátých let. Reprezentují tak vrchol moderního českého designu a řemeslného umu, který navázal na ty nejlepší tradice našich předků a úspěšně je přenesl do nové éry.
Detektivka pro sběratele: Jak poznat, že máte v ruce drahý unikát?
Jak vlastně poznáte, že se na vaší půdě neskrývá obyčejný kus dřeva, ale cenný sběratelský unikát? Klíčem je precizní mechanické zpracování a typický rukopis Miroslava Trejtnara. Hračky z produkce KID Praha jsou charakteristické svými pohyblivými mechanismy, které fungují bez jediné baterie – čistě na bázi důmyslné mechaniky.
Sběratelé se zaměřují na detaily, jako je značení na spodní straně, neporušenost barevného laku a kompletnost jednotlivých dílů. Odborníci potvrzují, že hodnota těchto hraček tkví v jejich skryté složitosti. Výroba tradičních českých marionet a autorských hraček vyžaduje nejen umělecké oko, ale také řemeslnou zručnost. „Aby mohla loutka či hračka správně fungovat, musí se pod povrchem skrývat promyšlená a řemeslně dobře zpracovaná konstrukce. Jejich odkaz dodnes nacházíme skrytý v kloubech a mechanismech,“ vysvětluje sám autor a loutkářský mistr Miroslav Trejtnar
Šokující hodnota na Aukru: Poklad za 80 000 Kč a kde ho prodat
Nedávno rozvířila vody internetu zpráva o dřevěné mašince, která se na portálu Aukro prodávala za neuvěřitelných 80 000 Kč (s možností okamžitého nákupu za 100 000 Kč). Kolem této aukce sice vznikl mýtus, že takto astronomickou hodnotu má jeden jediný dřevěný vagónek, realita je však jiná. Tato částka byla vyvolávací cenou za ucelenou, desítky let budovanou autorskou kolekci mnoha různých hraček od Miroslava Trejtnara.
I tak jde o fascinující sumu, která dokazuje, jak moc hodnota těchto porevolučních pokladů vzrostla. Zatímco v devadesátých letech stály tyto hračky pár stovek korun, dnes jsou považovány za prestižní investici.
Ne všichni však toto nadšení sdílejí. Na internetových fórech se často objevují i skeptické hlasy: „Lidi už fakt neví, co by za ty staré krámy chtěli. Naši mi takové dřevěné hračky kupovali v devadesátkách za pár stovek a teď se z toho dělá bůhvíjaké umění za statisíce. Za chvíli budeme prodávat i staré vařečky jako designový retro kousek,“ komentuje situaci jeden z uživatelů na sběratelském portálu.
Faktem ale zůstává, že trh mluví jasně a poptávka po poctivé české práci neustále roste. Pokud doma takové hračky máte, nejlepším místem pro prodej jsou specializované aukční síně nebo prověřené portály jako Aukro. A co vy? Máte ještě na půdě nebo v krabici ve sklepě schované své staré dřevěné hračky z dětství?
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský