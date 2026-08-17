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Retro dřevěné hračky vzrůstají na ceně. Tato podivná československá mašinka se dnes prodává za 80 000 Kč

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Možná jste je měli v pokojíčku i vy, nebo jste je kupovali svým dětem za pár stovek v porevolučním nadšení. Krásné, poctivé dřevěné hračky, které voněly lesem a měly v sobě kouzlo poctivé ruční práce. Zatímco tehdy šlo o běžnou radost pro nejmenší, dnes se sběratelé doslova třesou na každý zachovalý kousek. Na internetových aukcích se totiž za tyto zdánlivě obyčejné poklady dnes platí naprosto neuvěřitelné sumy, které berou dech. Víte, co se skrývá ve vaší krabici na půdě?
Retro dřevěné hračky vzrůstají na ceně. Tato podivná československá mašinka se dnes prodává za 80 000 Kč

Retro dřevěné hračky vzrůstají na ceně. Tato podivná československá mašinka se dnes prodává za 80 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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