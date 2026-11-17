Znáte to. Objednáte si spousty dřeva na topení s tím, že pak zhruba dva roky čekáte, až všechno uschne a vy s ním budete moci topit. Dříve to moc nepůjde, dřevo by hodně kouřilo a také by mělo minimální výhřevnost. Problém by nastal také v to ohledu, že by vám hodně dehtovalo a zanášelo spalinové cesty, což si samozřejmě také nepřejete. Tak jako tak u vás může dřevo schnout poněkud rychleji. Stačí jednoduchý trik spočívající v jeho správném poskládání.
Vlhkost palivového dřeva by neměla přesáhnout 20 %
Je to tak. Jestliže máme takto připravené dřevo, můžeme si být jistí tím, že bude mít vysokou výhřevnost. Také se polínka lépe zapalují a v kamnech vydrží poměrně dlouhou dobu. Poskytne dostatek využitelného tepla.
Největší chyba je sušení dřeva na sobě bez podložení
Dělá to přitom skoro každý. Prostě si nachystáme prostor pro naskládání naštípaného dřeva a skládáme ho na sebe. Vrstvíme ho jedno polínko na druhé a mezi poleny téměř necirkuluje vzduch. To je problém a důvod, proč dřevo vysychá klidně i dva roky. Pokud vytvoříme mezery, vyschne mnohem rychleji.
Efektivně poskládané dřevo a sušení: Foto Chat Day
Nic složitého, stačí jen vrstvit patra
V první řadě je třeba dřevo pořádně naštípat. Velká polena totiž schnou mnohem pomaleji než ta menší. Mnohem důležitější je ale vrstvení dřeva. V první řadě si podložíme první vrstvu dřevěnými latěmi. Poskládáme na ni dřevo a následně použijeme další latě. Na tyto latě poskládáme druhou vrstvu naštípaných kusů a pokračujeme latěmi a dalším patrem. Takto poskládané dřevo bude mnohem rychleji vysychat a vy nebudete muset zbytečně čekat dva roky na to, abyste jím mohli topit. Vše je dáno lepší cirkulací vzduchu. Pokud navíc vyberete suché a slunečné místo, není co řešit.
Tip: Palivové dřevo může hořet déle. Důležité ej jeho poloha při hoření.
Zdroje info: Autor- vlastní zkušenosti
Efektivně poskládané dřevo a sušení: Náhledové foto Chat Day
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