Bude ze seriálu Boží plán nadpřirozený příběh? Diváci si Mirkovo jméno spojili s ďáblem

V posledním díle seriálu Boží plán se na smlouvě objevil podpis „Mirek B. Sotona“. Diváci v něm hned začali hledat skrytý význam. Sotona totiž znamená Satan, zatímco písmeno B může odkazovat k Bohu. Je Mirek opravdu jen dobrosrdečný tramvaják?
Nový díl Božího plánu přinesl scénu, která divákům nedá spát. Na smlouvě se Mirek podepsal jako Mirek B. Sotona. Jeho příjmení přitom není jen neobvyklé. Slovo sotona označuje Satana, tedy ďábla. A prostřední iniciála? Tu si část publika spojila s Bohem. Z nenápadného podpisu se tak stala záhada, která do seriálu vnáší nečekaně nadpřirozený nádech.
Náhoda, slovní hříčka, nebo promyšlená stopa pro pozorné diváky? Název seriálu a Mirkovo celé jméno vedle sebe působí skoro jako hlavolam.
Boží plán a Sotona. Bůh a Satan. Jenže co když písmeno B neznamená nic jiného než právě Boha? Diváci začali spekulovat, zda Mirek není víc než laskavý domácí, který pronajímá pokoje lidem v nesnázích. Sázka o byt přinesla nečekanou stopu
Podpis se objevil ve dvanáctém díle s názvem
Sázka o byt. V něm se kolem party všechno komplikuje. Adam je zavřený pod zámkem, Hynek hledá odpovědi ve vinárně a Ivana píše smuteční řeč. V předsíni čekají sbalené kufry a otázkou je, zda situaci ještě zachrání kulečník. J enže obyvatelé šéru spolu nemluví a zdá se, že někdejší pohoda je zkrátka ztracená. I Mirek to vzdává. Dochází mu, že tentokrát to ani usmiřovací kulečník nezachrání. A tak se vzdává a revizor Robert vyhrává byt. Přitom jde o vyústění zápletky, které mnozí čekali až na konci.
Mirek v podání
Tomáše Jeřábka (52) dosud působil jako člověk, který druhým spíš podává pomocnou ruku, než aby jim škodil. Nenaštve ho takřka nic, což nebývá u běžných smrtelníků obvyklé. Je řidičem tramvaje a majitelem bytu, který otevřel lidem na životní křižovatce. Věří, že každý si zaslouží druhou šanci, a snaží se svým spolubydlícím pomáhat. Jenže po podpisu „Mirek B. Sotona“ začíná jeho laskavost působit trochu jinak. Co když má s ostatními úplně jiný plán? Byt, ve kterém skupina lidi žije, je rozlehlý a luxusní. Mirek ho ale prohrál v sázce (foto: se souhlasem TV Nova) Jen vtípek, nebo důležitá nápověda?
Písmeno B samo o sobě ještě neprozrazuje, co se bude dít v Božím plánu dál.
Může jít o prostřední jméno, iniciálu nebo prostě o drobný vtip scenáristů, kteří vědí, jaký význam má Sotonovo příjmení. Zároveň je ale těžké přehlédnout, jak dobře tahle kombinace zapadá k názvu seriálu. Právě proto se diváci ptají, zda se za obyčejným komediálním příběhem neskrývá ještě druhá rovina. Možná, že nás čeká příběh mladých lidí, které chce Bůh vést na lepší cestu. A to by nakonec mohlo být velkým překvapením.
Dosavadní popis Božího plánu slibuje hlavně vztahové trable, společné bydlení a nové začátky. O nadpřirozené zápletce tvůrci zatím nemluví.
Podpis na smlouvě ale dává fanouškům důvod hledat v Mirkovi něco víc. Ať už je Mirek B. Sotona skutečně božská či ďábelská narážka, nebo jen povedený detail, po posledním díle už jeho příjmení nikdo nepřehlédne. A zdá se, že Boží plán dal divákům důvod přemýšlet. Na sociálních sítích totiž probíhají bouřlivé diskuze o tom, jaký má seriál vlastně skrytý význam. Ještě nás ale čeká mnoho dílů, ve kterých se může stát cokoliv.
Zdroj: redakce, TV Nova, Facebook, Instagram