Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Bude ze seriálu Boží plán nadpřirozený příběh? Diváci si Mirkovo jméno spojili s ďáblem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V posledním díle seriálu Boží plán se na smlouvě objevil podpis „Mirek B. Sotona“. Diváci v něm hned začali hledat skrytý význam. Sotona totiž znamená Satan, zatímco písmeno B může odkazovat k Bohu. Je Mirek opravdu jen dobrosrdečný tramvaják? Nový díl Božího plánu přinesl scénu, která divákům nedá spát. Na smlouvě se Mirek podepsal jako Mirek B. Sotona. Jeho příjmení přitom [...]
Boží plán

Boží plán

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 09:54

Reklama
Další články z influgranti.cz
Love Island chtěl odhalit podvodníka. Diváci teď podezírají z hry samotnou produkci
Love Island chtěl odhalit podvodníka. Diváci teď podezírají z hry samotnou produkci
Kam zmizel Milouš ze Saturnina a Jordán z Ulice? Petr Vacek je za exota, stal se z něj aktivista
Kam zmizel Milouš ze Saturnina a Jordán z Ulice? Petr Vacek je za exota, stal se z něj aktivista

Petr Vacek se proslavil jako rozmazlený Milouš v Saturninovi, později se zapsal do paměti diváků také jako...

Kam zmizel Péťa Bajza z Bylo nás pět? Adam Novák vyměnil herectví za daleko větší svobodu
Kam zmizel Péťa Bajza z Bylo nás pět? Adam Novák vyměnil herectví za daleko větší svobodu

Představitel Péti Bajzy měl před sebou slibně rozjetou hereckou kariéru, nakonec se ale vydal jiným směrem....

Seriál Ulice: Soňa chystá další úder. Chce si vyřídit účty ve škole
Seriál Ulice: Soňa chystá další úder. Chce si vyřídit účty ve škole

Soňa Čechová v podání Lucie Vondráčkové už sice nesedí v ředitelně, rozhodně ale nehodlá zmizet ze školního...

Říjnové novoluní ve Vahách: Magické datum otevře téma vztahů i starých křivd
Říjnové novoluní ve Vahách: Magické datum otevře téma vztahů i starých křivd

Říjnové novoluní nastane 10. října ve znamení Vah. Datum se dvěma desítkami považují někteří za magické a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

Všechny články tohoto autora →
influgranti.cz
Další články z kategorie Televize
Zobrazit více
KulturaTelevize
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.